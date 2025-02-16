脂肪肝不喝酒也會得！醫揭「3主因」示警了

▲脂肪肝儼然成為台灣新國病，其盛行率高。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

脂肪肝在台灣盛行率高，但有不少人納悶，自己不喝酒、也沒有大魚大肉，怎麼會有脂肪肝？對此，陳潔雯醫師指出，這是名為非酒精性脂肪肝的疾病，最主要的形成原因為「吃多、糖多、少運動」，若長期未受控制，可能進展為肝硬化，當肝臟逐漸喪失正常功能後，罹患肝癌的風險也提高。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在粉專《療生活 ‧ 陳潔雯醫師》發文提到，人們在吃進過多的熱量，特別是糖分（如含糖飲料、甜點）或精緻澱粉（如白麵包、白米飯），因糖分會破壞身體細胞對於胰島素的敏感性，當因此無法完全消耗熱量時，多餘的能量會經由糖質新生作用轉化為脂肪、囤積於肝臟裡。此外，久坐、不運動更讓肝臟內的脂肪無處可去，長期下來即形成脂肪肝。

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陳潔雯強調，「別小看非酒精性脂肪肝」，其已是先進國家造成肝癌的最主要原因之一，同時也是全球最常見的肝臟疾病。其中，脂肪肝可分為3個發展階段，她說明，首先是早期階段的「單純性脂肪肝」，肝臟內的脂肪堆積，但無明顯的炎症或細胞損傷。

若未加以控制，病情惡化會進展為「非酒精性脂肪性肝炎」。陳潔雯解釋，在此階段，肝臟出現炎症與細胞損傷，並伴隨纖維化的風險，如果繼續惡化，可能導致肝功能不全。而長期未受控制的非酒精性脂肪性肝炎，恐進展為肝硬化，使肝臟逐漸喪失正常功能，並且有較高的肝癌風險。

▲單純性脂肪肝若未控制，恐逐漸惡化為非酒精性脂肪性肝炎、肝硬化，並且有較高的肝癌風險。（示意圖／本報資料照）

要預防脂肪肝惡化，陳潔雯分享4大關鍵：

1.少吃多動：減少5～10%的體重，對改善脂肪肝的效果顯著。每週至少進行150分鐘的中、高強度有氧運動，並搭配阻力訓練，以增強代謝。

2.調整飲食組成：「地中海飲食」是目前最推薦的飲食方式，包括富含單不飽和脂肪酸的橄欖油、魚類、堅果，以及低升糖指數的蔬果。此外，也要減少糖分攝取，特別是避免含糖飲料和精緻澱粉。

3.補充維生素E：對於非糖尿病患者的非酒精性脂肪性肝炎，補充維生素E有助於減少炎症和肝損傷，但需要在醫師指導下使用，以防過量引發其他問題。

4.藥物使用：目前部分藥物，如胰島素增敏劑（pioglitazone）或GLP-1受體激動劑（如 Liraglutide，俗稱瘦瘦筆），對 非酒精性脂肪性肝炎具有一定療效，但使用上需由專科醫師依據病情選擇，民眾千萬不要自行購買服用。