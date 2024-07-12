夏天常冒3皮膚病！醫揭「疥瘡3徵兆」：軍營、看守所都可能傳染

▲醫師提醒，夏天除了皮膚炎，還可能會有傳染性皮膚病。（示意圖／台中慈濟醫院提供）

記者張乃文／台北報導

夏天除了慎防熱傷害，皮膚也可能要留意有疾病。皮膚科醫師趙昭明說，除了常見的濕疹性皮膚炎、黴菌性皮膚炎或蚊蟲叮咬外，若是在密閉的環境或很多人聚在一起，如監獄或看守所等，就可能出現傳染性皮膚病，如疥瘡。他說，有些人感染疥瘡後症狀不太明顯，但若在四肢指縫有搔癢感、腹部有小小顆的疹子，晚上睡覺時症狀更為明顯，建議就醫確認。

夏天常見皮膚病包括因為炎熱導致毛孔阻塞的濕疹性皮膚炎、或是體質、環境不乾淨的黴菌性皮膚炎，還有戶外蚊蟲叮咬、光敏感性皮膚炎等。趙昭明說，前述大多都是原發性皮膚炎，但若沒有治療，搔抓後造成細菌感染，就會演變為續發性皮膚炎。

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除了因為天氣影響的皮膚疾病。趙昭明表示，若在人群聚集或密閉空間的接觸，就可能有傳染性皮膚病。他提到，像是疥瘡，就可能會在軍營、監獄或看守所等，許多人聚集的地方就可能有傳染情況。

趙昭明舉例，先前一名40多歲女性個案去安養院探望爺爺，因為不曉得對方有疥瘡，經過接觸後，自身症狀不明顯，後續參加不少團體活動，如音樂會，和朋友們相聚，但在各自返家後沒幾天，朋友們開始出現搔癢情況，看診後發現是疥瘡感染。

趙昭明提到，個案本身並沒有搔癢感，也因為有些人症狀會較晚出現，之後才知道，個案可能就是最早將疥瘡傳染的患者。他提醒，疥瘡的徵兆可能是在四肢的手指、腳趾縫有癢的跡象，或是肚皮處有一顆顆小疹子，且白天症狀反覆，到了晚上睡覺時會更為厲害，持續一周都沒好，就需要使用抗疥瘡藥物治療。

趙昭明提醒，夏天怕濕熱悶，因此最重要的就是清爽。他說，首要是皮膚溫度降低、保持通風乾燥，若有流汗的情況，要盡量擦乾，且穿著透氣吸汗的衣服，以免流汗導致毛孔堵塞。