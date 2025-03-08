18歲女多重性病！想治私密處皰疹才知曾染梅毒　初期常被誤認過敏

▲18歲少女因私密處潰瘍且傷口疼痛就醫，驚見「多重性病感染」。（示意圖／資料照）



記者洪巧藍／台北報導

一名18歲少女因私密處潰瘍且傷口疼痛就醫，原本只是想治療私密處皰疹，沒想到進一步檢查後，發現她不僅感染多種性病，甚至過去曾得過梅毒卻渾然不知。醫師提醒，梅毒初期症狀不明顯，容易被忽略，早期的紅疹甚至可能被誤認為過敏反應，因此許多患者直到後期才發現感染，若曾有不安全性行為，應定期篩檢，以確保自身與伴侶的健康。

收治個案的開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，經過詢問少女相關接觸史後，建議進行性病篩檢，結果意外發現「多重感染」，包括皰疹病毒、人類乳突病毒（HPV）、梅毒、披衣菌等多種病原體。

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顧芳瑜說明，其中梅毒篩檢報告顯示TPPA（梅毒螺旋體抗體）為陽性，而RPR（快速血漿反應素試驗）為陰性，顯示她曾經感染梅毒，但可能在不知情的情況下自行痊癒，讓少女震驚不已，因為她完全沒有印象曾出現任何症狀。其實梅毒向來被稱為「偉大的模仿者」，是因為它的初期症狀容易被忽略，導致許多患者在看到TPPA陽性時感到驚訝或難以接受。

顧芳瑜舉例，第一期梅毒可能僅表現為無痛性潰瘍（硬性下疳），通常出現在生殖器，因為不痛，許多患者根本不以為意，且數週後潰瘍可能自動癒合；第二期則可能出現手掌、腳底或身上的紅疹，但由於這些紅疹會自行消退，患者常誤以為是普通過敏或蚊蟲叮咬所致。

此外，顧芳瑜也提到，部分患者若曾服用四環黴素（如多喜黴素 Doxycycline）來治療痘痘，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒，但血液檢測仍會顯示過去的感染紀錄。

其實這樣的情況在疾管署傳染病監測上也可看到端倪，國內去年整體通報梅毒感染人數計9738人、淋病7605人，「不安全性行為」仍是最大禍首，且男女比例差異懸殊，淋病9成為男性，梅毒男女比則是5:1。疾管署分析，可能因為女性很多症狀不明顯或無症狀，就不會主動就醫。

至於HPV感染與子宮頸癌、菜花（生殖器疣）密切相關，顧芳瑜說，部分感染者能靠自身免疫系統清除病毒，仍建議高風險族群接種HPV疫苗，以降低未來發病風險。生殖器皰疹則是一種反覆發作的性病，雖無法根治，但可透過抗病毒藥物緩解症狀並降低傳染風險。

顧芳瑜提醒，許多性病在早期可能毫無症狀，或症狀輕微到容易被忽略，因此沒有明顯不適並不代表未受感染。建議有性行為的民眾定期進行性病篩檢，尤其是有多重性伴侶或曾發生不安全性行為者，更應該每3至6個月篩檢一次，以確保自身與伴侶的健康。