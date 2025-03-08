哈佛研究：少吃「這一物」可減少17%死亡風險

▲用植物油取代奶油可能降低死亡風險。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

哈佛大學醫學院一研究團隊的最新研究顯示，若以植物油取代動物性奶油（Butter），不僅能降低癌症與心臟病的風險，更可能延長壽命。這項長達數十年的研究，其中分析超過22.1萬名成年人的飲食習慣與健康狀況。結果發現動物性奶油攝取量較高者，罹患癌症與心血管疾病的風險顯著增加，而選擇橄欖油、玉米油或菜籽油等植物性油脂的人，則有較低的死亡風險。

綜合外媒報導指出，該研究由美國哈佛醫學院的學者團隊主導，數據資料來自「美國護士健康研究」（US Nurses’ Health Study）、「護士健康研究II」（Nurses’ Health Study II）及「醫療專業人員追蹤研究」（Health Professionals Follow-up Study）。在這項為期30至50年的研究期間，共有50,932名受試者死亡，其中12,241人死於癌症，11,240人死於心臟病。經調整影響因素後，研究人員發現，攝取最多動物性奶油的群體，其總體死亡風險比攝取量最低者高出15%，癌症死亡風險則上升12%。

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相較之下，攝取最多植物油的人，其死亡風險比攝取最少者降低16%。進一步分析顯示，每日植物油攝取量每增加10克，癌症死亡風險下降11%，心臟病死亡風險則減少6%。研究人員推測，若將每日10克的動物性奶油改為等量植物油，總體死亡風險與癌症死亡風險皆可降低17%。

目前研究結果已發表於《JAMA內科醫學》（JAMA Internal Medicine）期刊，作者指出「較高的動物性奶油攝取量與較高的死亡率相關，而較高的植物性油脂攝取量則與較低的死亡率相關。以植物油取代動物性奶油，可能對預防早逝帶來顯著的健康效益。」

倫敦國王學院（King’s College London）營養與飲食學榮譽退休教授桑德斯（Tom Sanders）表示，這項研究進一步證實，選擇動物性奶油作為食用油的人，壽命可能比選擇植物油者短。

桑德斯解釋，動物性奶油富含飽和脂肪，且含有部分反式脂肪酸，而多元不飽和脂肪的含量極低。相較之下，非氫化大豆油、芥花油（canola oil）與橄欖油的飽和脂肪含量較低，卻富含有益健康的不飽和脂肪，這使得植物油成為更健康的選擇。

桑德斯進一步指出，近年來社群媒體上出現許多關於植物油的負面傳言，部分言論質疑其對健康的影響，但這些說法通常缺乏科學根據，在實際研究結果終中，並發現映出植物油與死亡風險之間的真實關聯。

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