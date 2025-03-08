洗腎免跑醫院在家做！健保推「居家血液透析」　最快5月1日實施

▲健保署長石崇良簡報「在宅醫療照護」政策與推動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣是洗腎大國，且超過9成患者選擇血液透析，必須每週定期去洗腎中心花4小時完成透析再回家，相當耗時耗力。在遠距、智慧醫療發展日益成熟，健保署長石崇良今（8）日透露，要推動「居家血液透析」納入健保給付，最快5月1日可實施。專家指出，在家做血液透析可以不用配合醫院排診時間，還能隨需求增加透析頻率、時間，自主性大為提升。

國內面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，如何提升醫療效率、優化照護模式成為關鍵。衛福部近期積極推動「在宅急症照護試辦計畫」（Hospital at Home，簡稱HaH），期望透過智慧醫療與遠距照護技術，使病患在家中也能享有專業的醫療服務。

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台北醫學大學、北醫附醫今日聯合舉辦「在宅醫療趨勢論壇」，共同探討台灣在宅醫療照護的機會與未來挑戰。北醫大校長、腎臟醫學專家吳麥斯指出，洗腎患者也是HaH計畫目前規劃納入的重點族群之一。

石崇良致詞時透露今年下半年在宅醫療發展，他提到上周透析總額協商會議中通過增訂「居家血液透析納入健保給付」案。過往居家透析是以「腹膜透析」為主，後續將讓「血液透析」也可在家執行，家屬或病人必須學會自我照護，醫護人員則於遠端給予協助與監測，這是一個創新的模式，透過醫療科技與物聯網（IoT）讓更多透析患者可以在家治療。

台灣腎臟醫學會秘書長、萬芳醫院副院長許永和受訪時表示，居家血液透析在國外行之有年，台灣因為地狹人稠，血液透析中心和病人距離很近，所以主要都還是去醫療院所接受透析，而隨著社會數位科技發展，在家做血液透析可以讓患者自主性提升，預期有意願嘗試的民眾會增加。

▲台北醫學大學、北醫附醫聯合舉辦「在宅醫療趨勢論壇」，共同探討台灣在宅醫療照護的機會與未來挑戰。（圖／記者洪巧藍攝）

許永和指出，過去的模式，患者每週到醫院透析中心洗3次，一次要4小時，都要配合醫療院所的排班，也影響民眾自己安排日常行程，若加上交通往返，除了不便，還會增加碳排。改為在家血液透析，時段自由，甚至可以睡覺時洗，把每週三次的時間拉長為6~8小時，或者每天都洗2.5小時，研究顯示這樣洗比規則在醫院洗，預後效果更好。

許永和說，居家血液透析沒有那麼困難，醫療團隊會協助完成設置、教導如何執行，針對透析可能會出現血壓降低、抽筋等情況，北醫已經有相關系統導入可以監測血壓，系統會即時呈現並且提醒，若發現有危急狀況，也可隨時送急診處置。不過，整體評估還是以「病況較穩定、醫療識能較高」的患者會比較適合。

石崇良表示，居家血液透析納入健保案還要經過本月共擬會議審查，預期最快今年5月1日可實施。屆時各醫院可以提計劃送健保署，通過後就可以執行。