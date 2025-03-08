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去年性騷擾申訴案增17%「1700件成立」　3大行為樣態曝

褲子,長褲,牛仔褲,女性,臀部,性騷擾（示意圖／CFP）

▲性騷擾防治法修法滿周年，修正延長申訴期限並簡化申訴程序，以提升被害人求助意願（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

「性騷擾防治法」修正上路滿週年，衛福部表示，去年總計受理性騷擾申訴案件比前一年增加17%，審議時間則有縮短。申訴成立案件約1,700件，被害人9成是女性，年齡則以18歲至未滿30歲最多。進一步分析樣態，以「肢體騷擾」為大宗，其次還有「傳送色情圖片或偷窺偷拍」、「言語騷擾」。

性暴力等問題因為MeToo運動引發各界對議題關注，國內修正《性騷擾防治法》並於去（113）年3月8日全面施行，至今滿1周年。

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衛福部統計，113年受理約3,600件申訴案件，經各直轄市、縣(市)機關審議約3,100件申訴案件，較112年2,650件增加17%，審議時間從6個月縮短為4個月，顯見新法修正延長申訴期限，並簡化申訴程序，除提升被害人求助意願，並加速申訴案件處理速度，確實成為支持被害人求助的後盾。

保護司司長張秀鴛指出，去（113）年申訴案件實際成立約1,700件。在性別分析上，被害人約91%是女性，行為人約86%為男性；被害人年齡以18歲至未滿30歲最多，約占45%。

分析性騷擾的行為樣態，以「肢體騷擾」為大宗，占41%，其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」，占26%，「言語騷擾」占19%；發生地點以「公共場所」(包含百貨公司、商場、餐廳、馬路等)占50%最多，其次為「數位媒體」占19%、「大眾運輸工具」占15%。

此外，分析性騷擾訴願案件發現，有8成行為人會提出訴願，61%行為人會主張自己是遭到汙衊，或與被害人是兩情相悅，而否認有性騷擾行為，另有38%訴願人認為自己並無性騷擾犯意或企圖。

衛福部提醒民眾，性騷擾事件成立與否，不論行為人有沒有犯意、是不是故意，而是審認客觀之人證、事證、物證，以及被害人於事發時感到不舒服、被冒犯等主觀感受為重要的判斷標準，因此日常生活互動中，應尊重他人界線，並注意與他人互動的分寸，避免不知不覺中成為行為人。

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關鍵字： 性騷擾 防治法 修法 申訴 案件

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