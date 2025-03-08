成人健檢揪出「15%腎功能異常」有症狀恐晚期　國健署給護腎8招

▲3成三高患者腎功能亮紅燈。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀，根據衛福部成人健檢資料顯示，有多達15%的受檢者有腎功能異常問題，糖尿病、高血壓和肥胖是導致疾病的主要原因。國健署呼籲，民眾可透過運動、健康飲食、戒菸、謹慎用藥、控制三高等「護腎8招」來降低風險。

根據112年成人健檢資料顯示，40歲以上國人接受檢查者，有15%檢出腎功能異常問題，其中有高血糖者，約每10人就有3人有腎功能異常；有高血壓者，約每5人就有1人有異常；若同時合併三高（高血糖、高血壓、高血脂），異常比例更高達3成。

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▲台灣腎臟醫學會腎臟疾病研究登錄委員會主任委員賴台軒。（圖／國健署提供）

台灣腎臟醫學會腎臟疾病研究登錄委員會主任委員、台大醫院內科部腎臟科醫師賴台軒指出，慢性腎臟病是一種無聲的疾病，患者在疾病晚期之前通常沒有明顯的症狀或跡象，糖尿病、高血壓是最主要引起疾病的因素。

賴台軒也提到，慢性腎臟病通常不會自行痊癒，而是逐步的惡化，嚴重會進展到腎衰竭、腎功能無法維持得要洗腎，也會增加心血管疾病死亡風險，若早診斷治療可減緩或阻止疾病的進展。國健署則建議，民眾可以透過8大法則來降低腎臟疾病風險：

1、均衡飲食

均衡攝取六大類原型食物，避免加工食品、甜點、油炸物等太油、太鹹、太甜的食物。

2、飲水充足

一般健康成人建議每日攝取約2,000 c.c.的水，維持腎功能健康。

3、規律運動

培養定期運動習慣，建議每週至少150分鐘的中等費力身體活動，有助於保持健康與控制體重。

4、定期量血壓722

健康成人血壓參考值應小於120/80 mmHg，遵循722原則定期檢查血壓，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。若發現血壓異常，應尋求專業醫師諮詢。

5、控制體重

維持理想體重，保持BMI在18.5 kg/m2至24 kg/m2之間有助於控制三高，降低慢性腎臟病發生風險。

6、戒菸保健康

吸菸會使流向腎臟的血液減少，降低腎臟正常運作能力，可透過國民健康署免付費戒菸專線(0800-636363)尋求專業協助。

7、謹慎用藥

避免長期服用非類固醇消炎藥、止痛藥及來路不明之中藥等。若服用藥物有問題，應尋求專業醫生或藥師諮詢。

8、控制三高

控制高血糖、高血壓、高血脂危險因子，培養健康生活習慣，並配合醫師服用藥物與治療，延緩慢性腎臟病發生。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，國健署自今（114）年起免費提供30-39歲民眾每5年1次、40-64 歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人健檢，服務內容更新增「腎病識能衛教指導」，由專業醫師說明腎功能期別、尿蛋白狀況以及腎臟健康相關的危險因子(如三高、肥胖、吸菸、不當藥物使用)，幫助民眾瞭解自身的腎臟健康狀況。