雲云技術長生前焦慮失眠　醫揭高階人員困境：身心6症狀應求助

▲職場霸凌、壓力恐造成嚴重身心問題。（示意圖／取自Pakutaso）

記者洪巧藍／台北報導

雲云科技梁姓技術長離職遭負責人曾志新砍死，傳出技術長曾遭羞辱霸凌，更因為公司的事情經常焦慮、失眠、心情低落。精神科醫師表示，本次職場霸凌事件雙方都是高階主管，此類人員心理健康出現問題恐較不容易求助，然而長期職場壓力恐引發更多問題，如果工作時發現身心有出現異常症狀，還是應該尋求協助。

桃園療養院副院長李俊宏受訪表示，職場霸凌有多種樣態，例如言語羞辱、嘲諷、貶低員工能力，又或者行動、資源上的剝奪讓工作受影響，例如調動不符能力職位、刻意冷凍、任意調動不同工作處所場域，或者沒有領到對應薪資等情況。

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李俊宏指出，一般的情況會依照公司規模不同，有相對應的人資、人事單位建立霸凌申訴管道，或者員工協助方案（EAP） 提供心理諮商或輔導。但是有些新創公司等規模較小公司，可能沒有完善的內部機制，如果員工想要處理就得靠外部申訴，因影響更為廣大而造成猶豫。

李俊宏也提到，就本次案件比較特殊的點，在於該衝突發生在公司負責人與高階技術長之間，這些高階人員若有心理健康問題，恐怕有求助上的困難。

「公司負責人或高層管理者雖然資源較多，但他們卻不一定敢求助。」李俊宏點出，公司負責人心理出現狀況，除了處理公務上受影響，他們更可能會擔心影響營運，例如一旦外界知道自己有心理壓力，是否會影響公司形象、投資信心，而造成融資困難等問題；至於高階幹部，則可能擔心因為心理狀況被視為軟弱，影響後續職務發展，不去利用員工協助方案。

李俊宏指出，如果長期處於職場壓力，有高壓、焦慮、失眠等情況，可能會影響身體的壓力調節系統，引發慢性疾病高血壓、心血管疾病、代謝症候群、自律神經失調、憂鬱等，應該及早察覺並尋求協助。

李俊宏建議民眾，可以從身體、心理狀況去察覺，身體上可能會因為上班就出現不適，例如頭痛頭暈、胃腸不舒服、心跳加速冒冷汗，另失眠、胃口異常也要注意；心理症狀上包含找不到工作動力、長期情緒低落、對未來感到茫然等，建議要尋求幫助。

若不想從企業提供方案來求助，李俊宏說，衛福部現在有提供15歲到45歲每人3次免費心理諮商，另也可以從醫療體系如身心科、職業醫學科等去評估、解決問題；透過這些管道醫療隱私可受到保障，不會影響職場發展。

李俊宏也補充，職場人際關係難以避免，這次就是在談離職出現嚴重問題，提醒民眾如果要談這類議題，且和對方當事人曾有數度衝突情況，建議必要時應徵詢第三方在場，讓環境狀態比較有緩衝，或許能避免事態惡化。