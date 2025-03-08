化療也可在家做！在宅急症照護下半年擴大適應症　石崇良曝方向

▲台北醫學大學、北醫附醫聯合舉辦「在宅醫療趨勢論壇」，健保署長石崇良簡報致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署去年7月1日啟動「在宅急症照護試辦計畫」，讓行動不便、失能民眾可以在家接受「感染」急症治療，健保署長石崇良今（8）日透露下半年要再擴大實施，目前正討論要增加適應症包含居家安寧擴大、納入癌症化療、心衰竭、慢性肺病、其他感染症等得以家進行照護，預計第三季推出。

國內面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，如何提升醫療效率、優化照護模式成為關鍵。衛福部積極推動「在宅急症照護試辦計畫」（Hospital at Home，簡稱HaH），期望透過智慧醫療與遠距照護技術，使病患在家中也能享有專業的醫療服務。台北醫學大學、北醫附醫今日聯合舉辦「在宅醫療趨勢論壇」，共同探討台灣在宅醫療照護的機會與未來挑戰。

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國內去年7月1日啟動「在宅急症照護試辦計畫」讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療病患，可以留在家或照護機構內接受治療。

石崇良簡報提到，在宅感染急症治療至去年底為止，總計結案1,224人次，以尿路感染結案件數最高。平均照護天數肺炎7.5天、尿路感染6.2天、軟組織感染6天，整體平均6.5天，都在目標值範圍。結案完成治療最多，僅有約5%結案後14天內仍轉急診或住院。

▲台北醫學大學、北醫附醫聯合舉辦「在宅醫療趨勢論壇」，共同探討台灣在宅醫療照護的機會與未來挑戰。（圖／記者洪巧藍攝）

急性照護搬到家裡要繼續擴大！石崇良表示，今年第三季預計擴大適應症，包含居家安寧收案對象不限感染症，並且由早期安寧將居家化療模式帶入。其他還包含心衰竭、其他感染症、慢性肺病等，例如慢性阻塞性肺病（COPD）個案常常來回跑醫院，是否能改成在家照護，是接下來要思考的方向。

此外，在宅急症照護也要規劃「提早出院模式」以及「急診出院轉銜模式」，支付調整方面會有多元支付方案如包人付費、論病例計酬、論量計酬，也會優化風險分擔及獎勵回饋。

近期急診壅塞問題嚴峻，健保署也研商後續改善措施，如調升急診醫護人力、急救責任醫院相關支付、病床護理費等，另一方面，要減少住院需求，擴大推動在宅急症照護也是考慮之一。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，少子化導致護理人力短缺，使醫護人員流失速度遠超過補充人力，進一步加劇急診壅塞。因此透過數位化與智慧醫療提升效率、減輕醫護負擔，是未來發展的核心。

陳瑞杰指出，在宅急症照護未來發展應更全面，不能只聚焦於急症處理，而應持續推動遠距醫療與智慧醫療，讓醫療資源分配更有效率，使急重症醫療院所專注於真正急需住院的患者。

在宅醫療的核心即遠距醫療，其包含遠端監測與視訊診療兩大領域。陳瑞杰表示，當未來HaH計畫的擴展應搭配更完善的給付機制，跳脫現行健保框架，為醫療院所提供足夠誘因，才能真正緩解急診壅塞，提升整體醫療效率。