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每天一包鹹酥雞！28歲女師「吃出大腸癌」　醫曝誘發息肉3危險因子

鹽酥雞，炸物，胡椒粉，台灣第一家調味粉也中鏢，進口工業碳酸鎂被查扣。(新logo)（圖／《ETTODAY新聞雲》資料照）　

▲補習班女老師每天一包鹹酥雞，吃出大腸癌。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名28歲補習班女老師每天工作到晚上11、12點，為了犒賞自己一整天的辛勞，每天下班她都會買一包鹹酥雞來吃，經過1～2年後竟吃出大腸癌。醫師糠榮誠解釋，誘發大腸息肉的3大危險因子為：致癌基因、黏膜受損，以及吃進致癌物，尤其若剛好與致癌基因結合，會加速息肉變癌症的速度。

「胃癌、腸癌，都是吃出來的！」台安醫院大腸直腸外科醫師糠榮誠在健康問良醫節目中示警。並分享曾收治一名年輕女患者，才28歲就罹患大腸癌，致癌原因與她每天下班後都會買一包鹹酥雞來吃有密切關聯，「照她說應該只吃1～2年，很多東西都是你偶爾吃應該沒關係，但如果長期吃就會造成刺激。」

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糠榮誠說明，人們會得大腸癌與3大危險因子有關，分別是致癌基因、黏膜受損，以及吃進致癌物，若又剛好與致癌基因結合，就會誘發息肉。他解釋，一般息肉要演變為癌症約需5～10年的時間，「所以你這往前推不得了，他們可能10幾歲、20幾歲就有了（息肉）。」

▲▼廁所,馬桶,上廁所,浴室。（圖／CFP）

▲醫師透露，臨床上大腸癌患者最常見症狀為排便習慣改變。（示意圖／視覺中國）

糠榮誠坦言，臨床上的大腸癌患者最常見的症狀為排便習慣改變，卻未被特別重視，平常拉肚子、偶爾便祕，或是肚子悶痛「大家都覺得還好」，但一出血就嚇得民眾都跑來看診了。

究竟何時需要照大腸鏡？糠榮誠表示，一般健康成人可在50歲進行大腸鏡檢查，而若有家族史或父母親、兄弟姊妹已患有大腸癌/息肉病史者，則建議40歲就開始做。而國健署也提供50～75歲國人每2年1次的免費糞便潛血檢查，若結果呈現潛血陽性，一定要在半年內照大腸鏡，有些人認為「糞便潛血只是一點點」而不以為意，他直言，「這一點點血才恐怖」。

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關鍵字： 醫藥新聞 大腸癌 息肉 家族史 致癌基因 黏膜 致癌物 糠榮誠醫師 糞便潛血

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