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吃水果「2種人」別空腹！　營養師點名

金黃色葡萄球菌,食藥署,即時生鮮蔬果,蔬菜,水果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲水果你都選在飯前還是飯後吃？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

適量攝取水果有益身體健康，但「什麼時間吃」也成為一門學問。營養師陳怡婷表示，時常被問到水果應該飯前吃還是飯後吃？她解答，一般健康人想在什麼時候吃水果都可以；若本身有血糖問題，或胃功能不佳、容易出現胃部不適者，都建議不要空腹吃水果。

你有吃水果的習慣嗎？陳怡婷在粉專分享短影音衛教分享吃水果的最佳時機，指一般健康人要挑飯前或飯後吃都可以；如果本身有血糖問題，則建議不要空腹、飯前吃，以水果取代餅乾、零食、蛋糕等點心會比較好，若沒有吃點心的習慣，則可在飯後吃水果「血糖波度比較不會那麼大」。

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鳳梨。（圖／資料照／記者戴榕萱攝）

▲鳳梨含有消化酵素，飯後吃可幫助消化。（示意圖／本報資料照）

陳怡婷接著說，胃部容易不適者也不建議「空腹吃水果」，因為有些水果酸度較高，像是柳丁、橘子、鳳梨及奇異果，空腹食用會加劇胃痛情況；另有些水果因含有消化酵素，例如鳳梨、木瓜、奇異果，則建議等到吃飽飯後再吃，有助於消化。

營養師蕭瑋霖（營養師杯蓋）曾說明，水果與蔬菜一樣富含水分，但主要的熱量來源是醣類。水果可提供大量維生素及植化素，但礦物質含量較少，水果的外皮富含膳食纖維，像是蘋果、水梨、蕃茄、桃子、李子，建議洗乾淨連果皮一起吃。

蕭瑋霖說，營養學上一份水果，以可食重量計算100g為一份，以碗盛裝8分滿為一份，但以香蕉來說半根大約75g就是一份。一份的水果在食物代換上含15克的醣類，以60大卡計算，建議每天一定要吃2～4份水果，但也要小心，不宜因為酸甜好吃就攝取過量，容易造成脂肪肝與肥胖的風險。

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關鍵字： 飲食健康 水果 血糖 血糖波動 空腹 胃痛 消化酵素 營養師陳怡婷

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