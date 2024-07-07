汪建民「不菸不酒」肺腺癌4期！醫示警7種人每年要篩檢

▲汪建民驚傳罹患肺腺癌4期，已擴散頸椎、腦部。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

文／華人健康網

56歲的藝人汪建民，驚傳罹患肺腺癌4期，化療長達7個月，且從肺部擴散到頸椎、脊椎、腦部，已經爆瘦12公斤。他說自己平時不菸不酒，卻不知為何罹患肺腺癌？究竟肺腺癌有什麼風險因子？有哪些肺癌高風險族群要小心？目前有什麼肺癌篩檢利器？

根據衛福部公布112年國人十大死因，癌症仍占據首位，並已連續42年高居第一名，其中肺癌持續20年排名第一。並且，台灣每年新增肺癌人數約1萬5000人。衛生福利部台中醫院胸腔內科主任黃丞正表示，國人罹患的肺癌種類以「肺腺癌」最為常見，不少患者被診斷罹肺腺癌，都會感到錯愕詢問：「我明明沒有抽菸，為什麼會罹患肺癌？」事實上，肺腺癌與直接抽菸的相關性較小，反而與空氣汙染、廚房油煙或二手菸等關聯性更大。

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黃丞正醫師表示，懸浮微粒（統稱PM，含有粗及細懸浮微粒）的健康影響大於其他任何汙染物，其主要成分為硫酸鹽、硝酸鹽、礦物粉塵等和水，並包括懸浮在空氣中之有機和無機物固體和液體的複雜混合物。其中，「細懸浮微粒PM2.5」因粒徑小，可深入肺泡，並可能抵達細支氣管壁，干擾肺內的氣體交換。長期暴露於懸浮微粒，可增加肺癌的危險。另外，與肺腺癌關聯性較大的危險因子，還包括肺癌家族史、化學元素砷與氡、石綿瓦、油煙和二手菸等。

▼空氣汙染與肺腺癌的相關性大。（示意圖／記者林敬旻攝）

低劑量肺部電腦斷層篩檢，揪出肺癌蹤跡

目前臨床最常使用的肺癌篩檢工具之一，即「低劑量肺部電腦斷層」，篩檢出異常率為24.2%，比使用胸部X光篩檢之異常率6.9%，更能揪出肺癌蹤跡。「低劑量肺部電腦斷層」是CP值最高的肺癌篩檢方式，不僅能在早期有效地發現肺部病灶，輻射劑量更只有傳統電腦斷層檢查的1/6至1/10。

由於肺腺癌發現不易，因此不論肺部病灶多麼微小，都建議切片檢查，甚至是開刀摘除。手術同時完成病理診斷和腫瘤切除，能降低大部分惡性轉移的風險。

肺癌7大高風險族群，別忘肺癌篩檢

黃丞正醫師建議，須每年接受低劑量電腦斷層篩檢的高危險群，包括：三等親屬以內肺癌家族史、抽菸病史（每天抽一包菸超過30年）、二手菸史、暴露在石綿瓦環境（如礦工、玻璃工、石綿瓦工人等）、煮食時沒有使用抽油煙機、有慢性阻塞性肺病及肺結核的病患。另外，一般人也別輕忽，可在成人健檢時加做肺癌篩檢，以利及早發現和治療。

本文經授權轉自：華人健康網《汪建民罹肺腺癌4期，沒抽菸也罹癌？醫：7大肺癌高風險族，別忘肺癌篩檢》

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