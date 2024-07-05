7月才過4天已201人熱到送醫！今明更高溫　防中暑6大重點一次看

▲近來持續高溫炎熱天氣，熱傷害就醫人數也持續上升，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

連日高溫炎熱天氣，今明兩天還可能更熱！根據衛福部最新統計，7月至昨日為止才短短4天，就已經有201人次因為熱傷害就醫。國健署指出，在高溫濕熱的環境下，當水分補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害；醫師也提醒，避免中暑有6大措施，在高溫環境中應該多注意自我保護。

中央氣象署表示，未來一周高溫炎熱，普遍高溫可到33到35度，大台北及南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。氣象粉專也透露，太平洋高壓強勢增強中，而且將在今天、明天達到最強時刻，最酷熱的時候要來到。

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衛福部國健署指出，在高溫濕熱的環境下，當水分補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害，嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等高風險族群一定要特別注意。

國泰醫院家庭醫學科主治醫師洪錫成表示，熱傷害包括熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭，以及最嚴重的熱中暑。熱痙攣主要原因與大量流汗造成的體液流失，以及電解質不平衡有關，導致肌肉不自主的收縮而產生痙攣現象，造成肌肉疼痛；熱暈厥則是皮膚表面血管擴張散熱，使腦部血流減少，導致暫時性的暈厥。

至於較嚴重的熱衰竭，洪錫成指出，是因為體液流失過多，使心血管循環系統衰竭，造成全身血流不足而出現全身性的症狀，包括大量出汗、全身無力、頭暈、臉色蒼白、噁心嘔吐、心跳加快等；此時體內的溫度升高，不過仍在攝氏40度以下。

若前述症狀較輕微時未立即處理，則可能進展至最嚴重的熱中暑。洪錫成分析，此時體溫已超過攝氏40度，且出現意識不清等中樞神經系統異常的情形，皮膚表面也因無法散熱而呈現乾燥燙紅的狀態，若不緊急處理可能會引發休克、多重器官衰竭、瀰漫性血管內凝血等致命的併發症。

洪錫成提醒，炎熱環境中，濕度對於熱傷害發生的影響也非常大；環境中的相對濕度越高，汗水越難蒸發，就越容易發生熱傷害，若必須在高溫的環境下運動或工作，可藉由下列預防措施來減少熱傷害發生：

1、避免直接曝曬陽光

可搭立帳篷、撐陽傘，或利用樹蔭遮陽，也盡量避免於正中午最炎熱時進行戶外活動。

2、保持涼爽

穿著輕便、透氣的衣服，採用風扇或水霧，來降低環境中的溫度。

3、補充水分

在高溫環境下大量流汗會造成水分流失，必須隨時補充水分或是含有均衡電解質的運動飲料，避免等到口渴時才喝水。

4、充分準備

事先準備冰塊或冰毛巾，以備即時降溫。

5、及早辨識

熟知熱傷害相關症狀，一有不適須盡快移至陰涼處進行初步處理，並視情況及早就醫。

6、注意高危險群

留意身旁熱傷害的高危險群，是否有任何身體不適的情形，不可將嬰幼兒或老人獨自留在通風不佳的室內或車內。