42歲男染新冠胸口悶痛！檢查「心肌炎+腎損傷」　醫：再拖恐洗腎

▲醫師提醒，心腎症候群有年輕化趨勢，與飲食環境脫不了關係。（圖／示意圖／pixabay）

記者張乃文／台北報導

全台灣逾200萬慢性腎臟病人口。醫師說明，近期新冠疫情升溫，心腎患者也要留意。腎臟內科醫師葉曙慶說，先前有一名42歲的病患，本身健康狀況雖良好，但感染新冠後，出現心腎症候群，出現喘不過氣、胸口痛的情況。他表示，心臟或腎臟疾病有年輕化趨勢，也與飲食習慣脫離不了關係，若出現急性情況，未及時介入，可能就會進入透析。

根據衛福部調查，最新國人十大死因中，包含心臟疾病、腦血管、糖尿病及腎病等「心腎症候群」。台北醫學大學心臟科醫師徐千彝說，全台有逾200萬慢性腎臟病人口，台灣每年新增洗腎人數更高達1萬2千人，而因腎臟功能下降，併發心血管疾病，也導致死亡率上升。

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近期新冠疫情上升，過去有過不少心肌炎或腎損傷的案例。醫願診所院長葉曙慶提到，先前有一名個案確診後，出現胸口悶痛、喘不過氣的症狀，病程一旦演變到攻擊心臟，誘發急性腎臟炎，甚至急性腎衰竭等，若不即時介入處置，就可能需要透析。

葉曙慶指出，心腎症候群對於年紀愈大者，風險也會愈高，但疾病年輕化的趨勢，不少人都是年輕就突然出現心肌梗塞，這與如今的飲食環境脫離不了關係，以腎臟來說，是相對沉默的器官，若有出現問題，卻沒有在前期介入預防、治療，就可能錯失機會。

腎臟為人體過濾系統，可去除身體多餘的水分及廢物，保持礦物質含量平衡，當腎臟組織因為疾病遭受無法恢復的損壞時，腎功能會逐漸衰退。

徐千彝提醒，慢性腎臟病和心血管疾病高危險群包括糖尿病、高血壓、高血脂及肥胖、吸菸、長期亂吃藥、65歲以上和家族史。他指出，心腎疾病患者因應病況不同，遵循醫師與營養師的建議和飲食設計，但基本原則包括不要過鹹、血壓維持正常、避免食用加工食品、減少高油、高糖，止痛藥物也不要隨意服用等。