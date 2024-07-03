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網傳「游泳會染菜花」醫解答了　曝2行為恐中鏢！

▲游泳,美女,泳池,比基尼,下水,海邊,海水。（圖／翻攝自pixabay）

▲網友擔心「游泳會被傳染菜花」，泌尿科醫師說話了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣熱到不行游泳池擠滿人，但近日流傳「游泳可能被傳染菜花」的說法，讓網友們好擔心。對此，泌尿科醫師戴槐青指出，菜花主要透過直接接觸皮膚表面感染，因此游泳不會被傳染菜花。不過他也示警，與人共用毛巾或游泳裝備等個人用品，以及坐在泳池旁的地板上，就可能感染菜花。

游泳真的會讓你得菜花嗎？好幸福泌尿科體系總院長戴槐青醫師在粉專衛教，菜花是一種由病毒引起的皮膚病變，為相當常見的性傳染病，症狀通常出現在手腳，主要透過直接接觸皮膚表面感染，因此在游泳池中或使用公共淋浴設施而被感染的風險較低。

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▲床,毛巾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲醫師提醒，與其他人共用毛巾可能感染菜花。（示意圖／免費圖庫Pexels）

雖然游泳不會直接導致菜花，仍應採取預防措施以保護自身健康。因此戴槐青提醒，應避免直接接觸感染者的皮膚，要記得不要與其他人分享毛巾、游泳裝備或其他個人用品，以免被帶原者或患者傳染；此外，在游泳後要及時淋浴並使用乾淨毛巾擦乾身體，防止長時間濕潤的環境成為病毒溫床。

戴槐青接著說，最後則是別讓裸露的皮膚接觸公共表面。他示警，游泳本身並不會直接導致感染菜花，但跟游泳相關的行為，如「坐在泳池旁的地板上」，就可能會被傳染，特別是潮濕的公共場所。

菜花如何預防？開業泌尿科診所院長廖奕安醫師曾在粉專忠孝喜月泌尿科診所發文衛教，可施打三劑HPV九價疫苗、固定性伴侶、性行為全程使用保險套、調整生活作息提升抵抗力、使用藥物增加對病毒的抵抗力。他也強調，預防勝於治療，即使不幸感染，經過正確治療就沒問題。

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