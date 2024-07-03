網傳「游泳會染菜花」醫解答了　曝2行為恐中鏢！

▲網友擔心「游泳會被傳染菜花」，泌尿科醫師說話了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣熱到不行游泳池擠滿人，但近日流傳「游泳可能被傳染菜花」的說法，讓網友們好擔心。對此，泌尿科醫師戴槐青指出，菜花主要透過直接接觸皮膚表面感染，因此游泳不會被傳染菜花。不過他也示警，與人共用毛巾或游泳裝備等個人用品，以及坐在泳池旁的地板上，就可能感染菜花。

游泳真的會讓你得菜花嗎？好幸福泌尿科體系總院長戴槐青醫師在粉專衛教，菜花是一種由病毒引起的皮膚病變，為相當常見的性傳染病，症狀通常出現在手腳，主要透過直接接觸皮膚表面感染，因此在游泳池中或使用公共淋浴設施而被感染的風險較低。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲醫師提醒，與其他人共用毛巾可能感染菜花。（示意圖／免費圖庫Pexels）

雖然游泳不會直接導致菜花，仍應採取預防措施以保護自身健康。因此戴槐青提醒，應避免直接接觸感染者的皮膚，要記得不要與其他人分享毛巾、游泳裝備或其他個人用品，以免被帶原者或患者傳染；此外，在游泳後要及時淋浴並使用乾淨毛巾擦乾身體，防止長時間濕潤的環境成為病毒溫床。

戴槐青接著說，最後則是別讓裸露的皮膚接觸公共表面。他示警，游泳本身並不會直接導致感染菜花，但跟游泳相關的行為，如「坐在泳池旁的地板上」，就可能會被傳染，特別是潮濕的公共場所。

菜花如何預防？開業泌尿科診所院長廖奕安醫師曾在粉專《忠孝喜月泌尿科診所》發文衛教，可施打三劑HPV九價疫苗、固定性伴侶、性行為全程使用保險套、調整生活作息提升抵抗力、使用藥物增加對病毒的抵抗力。他也強調，預防勝於治療，即使不幸感染，經過正確治療就沒問題。