牙痛救急！醫師教你如何快速舒緩牙痛　10分鐘開始作用

享受美味佳餚已成為人們生活中不可或缺的一部分,熱愛美食的愛雅,最近碰到大魔王!她分享日前突然牙痛來襲,不但無法享受吃美食的快樂、睡也睡不好,嚴重影響日常生活和工作,很多民眾跟她一樣一想到牙痛就會頭皮發麻,為了幫助民眾有效應對牙痛困擾,愛雅特別邀請到專業牙醫師陳弘峻分享快速舒緩牙痛的秘訣,重拾吃東西的樂趣、改善生活品質!

牙痛往往是無徵兆地突然發作,讓人無法預料和忍受,有時在工作忙碌的時候襲擊,有時則午夜時分降臨,無法即時就醫更是許多人面臨的困境,主持人愛雅分享「曾經長時間拍廣告的時候突然牙痛,害我要保持微笑都很困難,而且工作到一半也不可能立刻去看醫師,熬到結束去醫院時,櫃檯居然說要先預約,我就放棄了」,只好上網去找各種緩解牙痛的撇步,像是咬冰塊、鹽水漱口、喝薄荷茶之類的,但止痛的效果都有限。

牙醫師陳弘峻也常在診間遇到病人已經痛好幾天才來看診,對於沒辦法立刻看牙醫,又需要緊急緩解疼痛時,陳醫師建議幾種方法,首先,盡量保持坐姿或站姿,睡覺時可將枕頭墊在背部,避免完全躺下。第二種是交替含冰水及熱水,利用神經對冷熱的反應暫時抑制痛感,第三種則是避免咬牙,如果以上方法都無法有效紓緩疼痛,牙醫師陳弘峻建議最快速有效的方式是服用止痛藥。

牙醫師陳弘峻建議選擇普拿疼,「像是普拿疼大家一定都聽過,也是許多醫師推薦的」,普拿疼止痛加強錠透過瞬解技術可以讓藥錠快速溶解,迅速讓人體吸收,10分鐘開始作用,在突然牙痛的時刻,就能快速幫助緩解牙痛。

長時間錄影工作、半夜等空腹時刻牙痛,愛雅很擔心吃藥會有副作用「我之前空腹吃藥都會胃痛,會不會牙齒不痛了,反而變成胃在痛」,牙醫師陳弘峻給出了專業令人安心的回答「像普拿疼止痛加強錠藥性溫和,對胃的刺激性較小,即使在空腹狀態下服用,也不易對腸胃造成刺激」,陳醫師進一步解釋:「突然牙痛時,無需特意進食後再服藥。」此外,陳醫師還提到普拿疼加強錠會在24小時排出體外*,因此無需擔心長期殘留體內的問題。

*止痛加強錠24小時排出的藥物量>95%

牙痛襲來時,許多人習慣先忍耐一陣子。牙醫師陳弘峻提醒大家,止痛也有黃金時刻:「盡量不要忍痛,越早服用止痛藥,就能更有效地避免疼痛加劇。」不過,每個人對藥品的反應不盡相同,因此,建議在購買止痛藥前先諮詢藥師的意見,了解藥品的正確使用方式,並嚴格遵照藥品說明上建議的用量服用,在難以忍受的牙痛時刻,普拿疼確實是一個可靠的選擇,它能快速、有效地緩解疼痛,讓人安心。

適當使用止痛藥可以緩解短期不適,固定清潔口腔和檢查牙齒才是預防牙痛的長久之計,牙醫師陳弘峻提醒「止痛藥只是幫助暫時緩解疼痛,如果長期疼痛仍未緩解,還是要找出牙痛的根本原因,並且尋求專業牙醫師的協助喔」!

