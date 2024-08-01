牙痛救急！醫師教你如何快速舒緩牙痛　10分鐘開始作用

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享受美味佳餚已成為人們生活中不可或缺的一部分，熱愛美食的愛雅，最近碰到大魔王！她分享日前突然牙痛來襲，不但無法享受吃美食的快樂、睡也睡不好，嚴重影響日常生活和工作，很多民眾跟她一樣一想到牙痛就會頭皮發麻，為了幫助民眾有效應對牙痛困擾，愛雅特別邀請到專業牙醫師陳弘峻分享快速舒緩牙痛的秘訣，重拾吃東西的樂趣、改善生活品質！

牙痛往往是無徵兆地突然發作，讓人無法預料和忍受，有時在工作忙碌的時候襲擊，有時則午夜時分降臨，無法即時就醫更是許多人面臨的困境，主持人愛雅分享「曾經長時間拍廣告的時候突然牙痛，害我要保持微笑都很困難，而且工作到一半也不可能立刻去看醫師，熬到結束去醫院時，櫃檯居然說要先預約，我就放棄了」，只好上網去找各種緩解牙痛的撇步，像是咬冰塊、鹽水漱口、喝薄荷茶之類的，但止痛的效果都有限。

牙醫師陳弘峻也常在診間遇到病人已經痛好幾天才來看診，對於沒辦法立刻看牙醫，又需要緊急緩解疼痛時，陳醫師建議幾種方法，首先，盡量保持坐姿或站姿，睡覺時可將枕頭墊在背部，避免完全躺下。第二種是交替含冰水及熱水，利用神經對冷熱的反應暫時抑制痛感，第三種則是避免咬牙，如果以上方法都無法有效紓緩疼痛，牙醫師陳弘峻建議最快速有效的方式是服用止痛藥。

牙醫師陳弘峻建議選擇普拿疼，「像是普拿疼大家一定都聽過，也是許多醫師推薦的」，普拿疼止痛加強錠透過瞬解技術可以讓藥錠快速溶解，迅速讓人體吸收，10分鐘開始作用，在突然牙痛的時刻，就能快速幫助緩解牙痛。

長時間錄影工作、半夜等空腹時刻牙痛，愛雅很擔心吃藥會有副作用「我之前空腹吃藥都會胃痛，會不會牙齒不痛了，反而變成胃在痛」，牙醫師陳弘峻給出了專業令人安心的回答「像普拿疼止痛加強錠藥性溫和，對胃的刺激性較小，即使在空腹狀態下服用，也不易對腸胃造成刺激」，陳醫師進一步解釋：「突然牙痛時，無需特意進食後再服藥。」此外，陳醫師還提到普拿疼加強錠會在24小時排出體外*，因此無需擔心長期殘留體內的問題。

*止痛加強錠24小時排出的藥物量>95%

牙痛襲來時，許多人習慣先忍耐一陣子。牙醫師陳弘峻提醒大家，止痛也有黃金時刻：「盡量不要忍痛，越早服用止痛藥，就能更有效地避免疼痛加劇。」不過，每個人對藥品的反應不盡相同，因此，建議在購買止痛藥前先諮詢藥師的意見，了解藥品的正確使用方式，並嚴格遵照藥品說明上建議的用量服用，在難以忍受的牙痛時刻，普拿疼確實是一個可靠的選擇，它能快速、有效地緩解疼痛，讓人安心。

適當使用止痛藥可以緩解短期不適，固定清潔口腔和檢查牙齒才是預防牙痛的長久之計，牙醫師陳弘峻提醒「止痛藥只是幫助暫時緩解疼痛，如果長期疼痛仍未緩解，還是要找出牙痛的根本原因，並且尋求專業牙醫師的協助喔」！

如對普拿疼系列產品有任何問題，請直接聯絡普拿疼消費者服務專線0800-212-259。使用前請詳閱說明書、警語及注意事項

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