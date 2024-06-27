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沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

▲▼醫師透過超音波檢查指肪肝狀況。（圖／亞大醫院提供）

▲男子照腹部超音波追蹤膽結石，竟意外得知自己罹患肺腺癌。（示意圖／亞大醫院提供）

文／錢政弘醫師

各位一定沒有想到，有時候搞烏龍也可以救人一命。

故事是這樣的，我有一位60多歲的男性病患，因為膽結石定期在我的門診追蹤。去年10月他做完腹部超音波檢查回診看報告時，憂心忡忡地問我：「我的肺是不是有什麼問題？」

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原來他在家已經先從健保快易通APP中查看腹部超音波報告，他用Google翻譯英文內容，結果看到報告寫「疑似肺腫瘤」！所以向我求證真偽。

我看了電腦紀錄，他沒有做過肺部相關的檢查，這次的超音波報告只有提到肝囊腫和膽結石，照理說是沒檢查到肺臟，我不曉得為什麼會翻譯出有肺腫瘤？

他問：「我還有掛胸腔科，那這樣我要去看嗎？」
我問：「你胸部有不舒服嗎？」
他回：「我是沒有什麼不舒服…。」
我問：「你有抽菸嗎？」
他回：「年輕的時候有抽，已經戒10年了」
我建議他：「反正你都掛好號了，就去看吧，省得擔心。」

▲▼Google的2020年度森尋排行榜已公布，新冠肺炎成為全球最關注的議題。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子將報告丟到Google翻譯，卻詭異翻出「肺腫瘤」字眼，但他根本沒做肺部檢查。（示意圖／達志影像／美聯社）

當天他就把經過告訴胸腔科醫師，醫師看了腹超報告，同樣笑著說：「這是Google翻譯烏龍啦！沒看到什麼肺部異常啊！」 後來為了化解病患憂慮，還是照了一張胸部X光。

結果X光片居然在左側肺葉看到一個2.6公分的腫瘤！後續他接受開刀切除腫瘤，證實是肺腺癌第三期，目前他恢復良好，沒有復發跡象，持續在吃口服標靶藥物治療中。

昨天他回診時問我：「我超音波檢查可不可以密集一點？」我回答他：「我看我們還是三個月就追蹤好了！有照有保佑！」

本文經授權轉自：錢政弘 胃腸肝膽科醫師

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

關鍵字： 肺部 超音波 肺腫瘤 錢政弘醫師 胸部X光 膽結石 肺葉 肺腺癌 標靶藥物 Google翻譯

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