▲此為蜂窩性組織炎到冒泡的案例，姜冠宇說「這還不是我手上最嚴重的」。（圖／姜冠宇醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

真的熱爆了！整合醫學專科醫師姜冠宇指出，這個夏天不只呼吸道傳染病個案有感增加，直呼自己一直一直收到「蜂窩性組織炎」的案例，甚至發炎到冒泡，不少比例是下肢或關節化膿、鼠蹊部腫大，且不局限於老人、還有年輕人。他後來發現不意外，因為「熱浪會促進炎症」，人們可能面臨更高的熱暴露風險，也可能更容易感染疾病或發炎。

姜冠宇醫師在粉專衛教說明，3月由美國心臟學會舉辦的生活方式與心臟代謝科學會議中，發表一個人從沒有熱壓力，到有中等熱壓力，相當於「通用熱舒適度評價指數（UTCI）」每升高5度，關鍵發炎標記物的水平會增加：單核細胞（4.2%）、嗜酸性球（9.5%）、自然殺手T細胞（9.9%）及腫瘤壞死因子-α（7.0%），不過這僅是說免疫反應增加。

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姜冠宇接著說，但是，額外發現B細胞減少（－6.8%），顯示人體記憶特定病毒和細菌，並產生抗體來對抗它們的適應性免疫系統降低了，「這個，就有意義了，難怪有些脆弱族群都來住院。」

▲這個夏天呼吸道疾病患者數有感增加。（示意圖／記者林敬旻攝）

姜冠宇解釋，基於人體對熱度的感受和適應程度，提出的UTCI，超過46°C 屬「極端熱度」，而32～38°C 則屬「強烈熱度」。因此，在夏季最熱的日子裡，人們恐面臨更高的熱暴露風險，也可能更容易感染疾病或發炎。而要注意的是，在身體高溫下，專家提醒有些治療藥物也可能失效。

此外，姜冠宇提醒，高溫尤其對60歲以上的長者又會提升心血管危機。因此當熱浪來襲時，可以待在室內減少暴露；尋找陰涼處；穿著輕便、透氣的衣服，並多補充水分。他示警，氣候變遷的時代要注意，不只有天冷才容易生病，天熱劇烈起來「你也會有危險」。

姜冠宇最後也補充，老人家若不愛吹冷氣，其實是不對的習慣，因長期適應熱環境會導致皮質醇分泌增加，進而抑制免疫系統。