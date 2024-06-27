病毒大亂鬥！　急診醫籲做2事

▲醫師提醒口罩戴回來。（示意圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

近期醫院、診所病號不斷，讓臨床醫師直嚷「病患多到不像夏季」！急診兒科主治醫師黃士倫表示，最近病毒大亂鬥。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學提醒，口罩戴回來，勤洗手做起來。

田知學26日在臉書提到，最近新冠病毒、流感、腸病毒疫情又升溫了！而最常被傳染的就是身邊的家人、朋友、同事、同學。

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田知學指出，大家知道全台護理人力嚴重短缺，有空房但沒有護理師，病毒感染重症者面臨一床難求的窘境！她提醒民眾，口罩戴回來，勤洗手做起來。

黃士倫近日也在臉書透露，最近病毒大亂鬥，急診室已經塞爆了，小兒科病床待床14床，欲住院至少等3天；此外，1歲以下發燒採篩三個，新冠病毒全中。

▼勤洗手防病毒。（示意圖／記者周宸亘攝）

近期醫院、診所病號不斷，讓臨床醫師直嚷病患多到不像夏季！除新冠疫情進入第6波Omicron流行，根據疾管署最新監測，這4周流感再次進入流行期，加上尚未脫離流行期的腸病毒，國內等於有3種病毒正在流行中。

疾管署副署長曾淑慧表示，上周流感新增77起重症、10例死亡，類流感就醫達到9萬5000多人次，比前一周上升6%，其實流感從5月底至6月初再次進入流行期，也是在2016-2017流感季之後，時隔7年再次出現夏季流感流行，民眾要注意流感重症風險。

曾淑慧也提到，夏季流感偶爾會發生，不過一般而言引發的疫情都不會太高，流感流行閾值是以類流感急診就診人次，是否超過11%為門檻，雖已連續4周超過流行閾值，但都在11%至12%之間，預期疫情也不會有年初流感疫情來得高。

疾管署統計，截至6/24，本流感季（2023-2024）累計1144例流感併發重症病例、214例死亡，與2018-2019流感季同期累計1224例流感併發重症病例、213例死亡相當。

而新冠再次進入流行期已3周，仍處於上升趨勢，疾管署先前預估這波疫情將在8、9月到高峰，9月以後才會下降。對此，曾淑慧指出，依照最新疫情趨勢分析，上周病例增加幅度稍微趨緩，高峰應該會提前在7月中旬發生，並且進入高原期，預期會維持1、2個月上下震盪，9月開學後則可能又有一波高峰。

同時還在流行期的還有腸病毒，依據疾管署監測資料顯示，上周門急診就診計1萬8931人次，較前一周上升5.7%，疫情傳播風險持續。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型，為零星檢出且感染個案均為輕症；今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施，及警覺腸病毒重症前兆病徵。