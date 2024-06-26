新冠疫情第6波高峰　國健署長：6成以上死亡率和慢性病有關

▲國內新冠疫情再起，國健署提醒，有6成以上死亡率與慢性病相關。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者張乃文／台北報導

國內進入新冠第6波Omicron疫情，上周增加817例新冠併發症通報，比前一周上升3成，疾管署研判高峰會提前至7月，9月預估會再有一波。國健署署長吳昭軍提到，近期新冠門診量變多，大家也開始感到害怕，有6成以上的死亡率與慢性病有關，因此在慢性病的防治相當重要。

疾管署表示，上周（18日至24日）新增817例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（11日至17日）新增624例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增40例死亡病例，與前一周新增38例持平，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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吳昭軍今（26）日說，國健署主要業務就是希望國人健康，須從風險因子管控開始，避免疾病發生、早期發現、早期介入，避免疾病漸長。他指出，新冠近期門診量變多，大家開始害怕，但有6成以上的死亡率與慢性病有關，急性占2成，還有其他原因造成死亡，因此慢性病防治非常重要。

吳昭軍表示，慢性病的風險因子包括抽菸、酗酒、不運動，還有飲食問題，而推動健康醫院，也是希望摒棄過去對於醫院僅是看病領藥的想法，而是期盼醫院除了帶給患者治療疾病外，也可以恢復原本的健康，透過衛教師、醫護的協助，對於患者的生活習慣改變、避免疾病產生等，透過基層醫療院所共同努力，提升健康促進、健康識能。

對於慢性病管控，嘉義市聖馬爾定醫院分享，運用國健署發展的慢性疾病風險評估平台，導入成人預防保健等，針對35至70歲民眾，利用平台進行評估，可了解自己未來10年內罹患5種主要慢性疾病（冠心病、糖尿病、高血壓、腦中風及心血管不良事件）的風險。

民眾可依照疾病風險程度與健康需求，由醫師及護理師提供個人化指引，如：戒菸、減重、飲食、運動的相關建議、以及健康檢查及危險因子控制等，養成健康生活習慣，達到預防或延緩慢性病發生的機會，目前已有1萬5千人使用。