好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

▲最近咳嗽的人好多，醫師提醒合併7症狀快就醫。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

咳嗽是感冒最常見症狀之一，尤其近期新冠、流感疫情大流行，周遭咳嗽聲此起彼落讓人心慌慌。醫師提醒，咳嗽除了急性呼吸道感染外，也可能是其他健康問題的徵兆。提醒一旦咳嗽持續超過8週，合併呼吸困難、異常呼吸聲、發燒、胸痛、咳血、咳出黃綠色黏液，或者咳嗽加重或持續超過10天，應立即就醫。

有醫師在《長安醫院》粉專中發文衛教，指咳嗽患者就佔了胸腔科門診的40%，為最常見的症狀之一。而依據咳嗽持續的時間，將咳嗽分為急性咳嗽、亞急性咳嗽及慢性咳嗽，每類的常見病因各不相同：

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1.急性咳嗽：症狀持續不到3週，最常見的原因是急性呼吸道感染。

2.亞急性咳嗽：症狀持續3～8週，通常是呼吸道感染後未完全恢復。研究顯示，近一半的亞急性咳嗽不需特殊治療即可自行恢復。

3.慢性咳嗽：症狀持續超過8週，常見病因包括鼻涕倒流、氣喘和胃食道逆流。慢性咳嗽較常見於女性，因女性的咳嗽反射敏感性較高。

除了上述原因，醫師表示，咳嗽也可能隱藏著其他健康問題，像是非哮喘性嗜酸性粒細胞性支氣管炎、慢性支氣管炎、支氣管擴張、腫瘤、異物、間質性肺病等。提醒若咳嗽超過8週，建議接受胸部X光檢查，若合併呼吸困難、異常呼吸聲、發燒、胸痛、咳血、咳出黃色或綠色黏液，以及咳嗽加重或持續超過10天，請立即就醫。

醫師提醒，咳嗽雖常見，但絕不能輕忽，了解咳嗽原因與持續時間，有助於更好地應對與治療。