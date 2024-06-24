別再被「一頁式廣告」詐騙！　留意「7大特點」別上當

▲台北市衛生局提醒，滑社群要當心一頁式廣告詐騙。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

使用社群當心「一頁式廣告」詐騙！台北市衛生局今表示，一頁式廣告常見「強調貨到付款；售價明顯低於市場行情；標榜7天鑑賞期，不滿意可退費；限時限量促銷，活動長期倒數計時；網址拼音奇特；出現大陸用語或簡體字；未提供實體聯絡電話及地址，僅有電子信箱或通訊軟體帳號」等7大特點，一定要避免上當。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，近期發現有不肖業者於臉書、Line及各大網路平臺購買版面，透過一頁式廣告盜取正版廠商圖片或竄改新聞報導圖片，並擅自利用醫師名義推銷藥品，其中包括需要醫師處方的安眠藥、壯陽藥及減肥藥等，上述藥品都須經醫師診斷，再持醫師所開立的處方箋至藥局取得藥品，並依藥師指示服用。

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依衛福部公告，目前僅開放藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等5類業者可在網路上販售「乙類成藥」，其餘藥品皆不得於網路販售，如市民誤信網路藥品來源，除了成分、濃度無效外，還可能因不明成分對身體健康產生危害。

林冠蓁提醒，對誇大不實的藥品廣告或網路販售、來路不明的藥品要提高警覺，牢記「五不」原則，包括不聽別人推薦的藥、不信神奇療效的藥、不吃別人贈送的藥、不推薦藥給別人、不買地攤、夜市或遊覽車上所販售的藥；若需購買藥品、醫療器材建議至領有許可執照之藥商（局）或醫療器材商等實體通路購買。

服用藥物時也要記得用藥五問，包括「吃的是什麼藥」、「什麼效用」、「怎麼吃」、「吃多久」、「有什麼注意事項」，如果對藥物不了解、有疑問，一定要向醫師或藥師詢問清楚，另食品不具療效，切勿輕信誇大不實、宣稱療效的食品廣告，以免延誤就醫，影響疾病治療。