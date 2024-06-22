疫後梅毒淋病增！2族群「上升約2成」最明顯　預防方式一次看

▲性行為時要注意自我保護，避免性傳染疾病。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

國內梅毒、淋病等性傳染疾病有增加趨勢！根據疾病管制署監測顯示，去年整體通報梅毒感染人數計9,941人、淋病8,257人，和前年相比分別上升2%與3%；其中增幅最多是15~24歲的年輕族群以及女性，去年梅毒的新增個案分別比前年上升約20%，不安全性行為是主要感染原因。

疾病管制署說明，梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染的性傳染病。我國去（2023）年新增確診通報梅毒感染人數計9,941人、淋病8,257人，和前年相比分別上升2%與3%；疾管署副署長曾淑慧分析，國內在去年解封新冠相關管制措施，人流增加可能有所影響。

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增加情況在年輕族群更為明顯，疾管署統計，去年15-24歲感染梅毒1,480人，較前年的1,239人上升19%；淋病2023年2,783人，較2022年2,594人上升7%，「不安全性行為」是主要感染原因。

值得注意的是，女性感染人數雖相對較少，但增加幅度卻明顯高於男性。監測顯示，女性梅毒2023年1,862人，較2022年1,535人上升21%；女性淋病2023年891人，較2022年828人增加8%。

疾管署指出，梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」；此外，孕婦感染梅毒未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，導致胎兒死亡或先天性梅毒等不良結果。

至於淋病，疾管署表示，常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒之疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液。有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療。

孕婦除了透過定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險；一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染(意指像打乒乓球一樣來回重複感染)，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。