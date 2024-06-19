33歲女洗澡摸到「胸部有顆粒」！不到半年大8倍　確診最惡乳癌

▲一名患者摸到胸部異物感，疑似硬塊，不到半年追蹤檢查，確診為早期三陰性乳癌。（示意圖／亞大附醫提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部公布10大癌症死因順位，女性乳癌排序為第4。醫師說，國內乳癌死亡率趨勢並未明顯下降，在各種乳癌亞型中，以三陰性乳癌存活率較差，常被形容「最惡乳癌」。一名33歲患者2年前洗澡意外摸到顆粒，追蹤不到半年，檢查確診腫瘤4.2公分、大了8倍，檢查確診為早期高風險三陰性乳癌，經過術前術後的免疫藥物輔助治療，可不用重建。

一名33歲的患者因為2年前洗澡時，意外摸到右胸有顆粒，檢查後初步評估為0.5公分的纖維囊腫，但持續追蹤不到半年，確診早期高風險三陰性乳癌，腫瘤更整整大了8倍、達4.2公分。她表示，抗癌初期使用傳統化療的效果並不如預期，當時醫師建議術前增加免疫藥物使用，手術時也明顯縮小至2.2公分，術後持續使用、預防復發。

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台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，歐美乳癌死亡率自30多年前出現下降趨勢，但國內並未明顯下降，在各種乳癌亞型中，三陰性乳癌存活率較差、復發較早，且容易轉移至肺腦等器官，常被形容為「最惡乳癌」。不過，早期三陰性乳癌通常不適合荷爾蒙治療及標靶治療，除了化療，目前僅有免疫治療可用，希望能替患者爭取遲來的正義，提供健保給付。

▲在各種乳癌亞型中，以三陰性乳癌存活率較差，常被形容最惡乳癌。（圖／記者張乃文攝）

中國醫藥大學附設醫院乳房外科教授劉良智指出，三陰性乳癌手術後1至3年為復發高峰期，特別是腫瘤介於1至2公分，且合併淋巴轉移、或是腫瘤大於2公分的「早期高風險三陰性乳癌」，復發風險高。

劉良智說明，三陰性乳癌約佔所有乳癌的10%至15%，好發於40歲左右的年齡層，易有淋巴結轉移，癌細胞分化常呈現高惡性度，復發機會也比其他類型乳癌高，可用藥物治療選擇較少。

劉良智提到，術後輔助治療的作用是盡可能消除手術後仍殘存的癌細胞，維持疾病不惡化、預防復發，提升整體存活期。最新國際治療指引建議早期高風險三陰性乳癌，術前併用免疫治療搭配化療，術後持續用免疫藥物鞏固治療，預防疾病復發。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，對於早期三陰性乳癌，目前僅有化療納入健保給付，期待能接軌國際治療指引。