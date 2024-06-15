確診「咳嗽像狗吠」！5月大嬰住進加護　醫示警2症狀不能拖

▲醫護人員深夜親自護送嬰兒轉院。（圖／黃士倫醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠捲土重來！近期疫情上升，疾管署示警疫情進入流行期。急診兒科醫師黃士倫透露，近日一名5個月大嬰兒確診後，出現如「狗吠聲」的咳嗽、聲音沙啞一天，緊急送醫後血氧量測降到90%，經過和媽媽討論後決定收至兒童加護病房。他也提醒，家長一旦發現孩子出現呼吸喘伴隨血氧下降，或有活動力、胃口變差時，須立刻就醫。

彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫在粉專《黑倫醫師x健康諮詢》指出，該名5個月大嬰兒確診新冠肺炎後引發哮吼，出現咳嗽嘶吼聲、聲音沙啞一天，血氧濃度降至90%，隨即安排住進兒童加護病房，但因當時該院沒有病床，醫護人員也在深夜攜帶急救箱，親自押車護送病童轉往他院。

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▲嬰兒確診引發「哮吼症」住進加護病房。（示意圖／免費圖庫Pexels）

黃士倫說明，兒童哮吼好發於6個月到3歲大的幼童間，典型症狀包括有像狗吠聲的咳嗽、吸氣性喘鳴、聲音沙啞及呼吸困難。兒童哮吼以往常見的病原體為副流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等，於2020年新冠病毒爆發以來，國外已有不少案例是由於COVID-19導致兒童哮吼發生。

黃士倫接著說，過去新冠病毒肆虐前，哮吼較常見於2～3歲的兒童，前年疫情重重影響嬰幼兒後，發生哮吼的年齡大幅度下降。尤其以Omicron變種病毒為甚。他也觀察到，最近一週新冠疫情有增溫趨勢，嬰幼兒免疫力較脆弱，若又沒有施打疫苗，很容易被交互傳染。他建議家人彼此應施打疫苗，產生群體免疫、減少嬰幼兒被傳染的風險。

由於新冠病毒似乎又蠢蠢欲動，黃士倫藉此提醒，若家有學齡前兒童，家長務必隨時留意其進食狀況，是不是容易嗆到或溢奶，或哭聲有所改變，並且隨時監測孩子的血氧。一旦出現呼吸喘伴隨血氧下降，或活動力、胃口有變差的情況，就需要立即就醫。若延誤就醫時機，容易造成嚴重的呼吸窘迫，甚至需要緊急插入氣管內管，因此不得不當心。