新冠又來了！醫驚曝：10個發燒有8個確診　回歸「最初2症狀」

▲第一線醫師發現，最近一堆人發燒，其中新冠確診者佔大多數。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／採訪報導

疾管署今（11）日表示，上週新增328例新冠本土確定病例（併發症），較前一週上升，同時新增20例死亡個案，研判疫情上升且進入流行期。對此，耳鼻喉科醫師吳昭寬直喊，「確診真的超多！」週末門診10個發燒患者中有8人確診。他指出，目前流行的形態又回歸最初發燒、喉嚨爆痛的症狀，不少民眾警覺地自行快篩，否則病毒應該一直在社區裡流竄。

開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時坦言，前2週感染流感的患者非常多，但上週開始風雲變色，有些患者喉嚨超痛，體溫37.5°C「篩了就中（新冠）」。他更透露，週末遇到一名從事服務業的患者，已經確診6次，讓他忍不住驚呼，「真的扯！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師坦言，新冠症狀和一般感冒症狀很難區分。（示意圖／本報資料照）

開業小兒科診所院長柳雱邁醫師接受本刊採訪時則透露，近日臨床上新冠確診個案的確有增加，因需要合約院所才能開立抗病毒藥物，因此有些個案是由其他院所轉介而來。他說，自己的原則是一旦患者有呼吸道症狀加上發燒，一律會快篩檢驗，大多數會發快篩請民眾自行返家驗，若操作有困難才會由醫護人員協助。

柳雱邁說，在門診觀察後發現，以總體出現呼吸道症狀的患者而言，感染新冠比例沒有那麼高，但因不是「每個人都驗」，因此可能有部分的無發燒患者是隱藏的黑數。

柳雱邁說明，新冠症狀和一般感冒症狀其實很難區分，若是有喉嚨劇痛、高燒不退、嗅味覺異常等較具有特異性症狀者，他提醒要特別留意，也許本身罹患重症的機率不高，但若未妥善做好隔離防範，對於身邊的高風險族群來說仍相當危險。

▲玩水後感冒，其實是被感染，而不是「玩水冷到」。（示意圖／本報資料照）

柳雱邁呼籲，暑假到了很多人在「玩水後」爆發感冒症狀，以為自己是玩水「冷到」，事實上是近距離接觸感染者所致。他示警，即將到來的旅遊旺季，不論是遊樂園、觀光景點或機場人潮眾多，出門在外仍要戴好口罩、注意個人衛生。

不只是新冠病毒，柳雱邁補充，腸病毒對幼童較具有威脅性，尤其高溫潮濕的夏天傳染力更強。他說，有時初期可能只有單純的發燒，口腔或皮膚症狀不明顯，並不好診斷。他藉此提醒，若家人或同學確診腸病毒要特別小心，一般家中第2個感染者症狀往往會比第1人更嚴重。

根據疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。