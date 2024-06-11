大醫院「門診減量」今年底重啟！石崇良：導入AI進行患者風險分級

▲健保署推動分級醫療，將再次啟動大醫院門診減量措施，預計年底實施，掛號資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

隨著國內人口老化，慢性病患者照護受關注，衛福部健保署也將推動「大家醫計畫」，讓不分層級院所能給予患者整合照護，而為了避免患者小病就衝大醫院，分級醫療也扮演重要角色。健保署長石崇良今（11）日表示將重啟大型醫院門診減量措施，來促進分級醫療的落實，預計第三季時啟動討論，年底時上路。

國內在疫情前曾經透過大型醫院門診減量以落實分級醫療，包含106年推動醫學中心及區域醫院的初級照護案件，件數不得超過105年的90%；到了107年則是要求醫學中心、區域醫院門診件數降低2%；108年再要求持續降低2%，超過部分不予分配。然而疫情期間因應大量新冠病患救治，這項措施被暫緩，至今沒有恢復，地區醫院等中小型醫院也曾對此表達不滿。

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健保署推動大家醫計畫，希望整合各層級醫療院所對三高等慢性病患進行整合照護，考量部分民眾可能小病但仍堅持赴大醫院就醫，影響醫療資源分配，健保署要搭配措施來達成分級醫療落實。

石崇良表示，目前病人經由轉診，至區域醫院、醫學中心就醫，可以減免部分負擔，但若民眾自行前往就醫，將付出較多的部分負擔；此外，更將重啟「大型醫院門診減量措施」的討論，預計第三季開始規劃，年底前上路。

石崇良強調，本次會導入AI進行病人風險分級，低風險者應該下轉，並且訂出下轉目標；但也要避免齊頭式平等，還要討論出合理的下轉規範，至於是否會沿用過去的一年下降2%標準，石崇良也說，討論完才會清楚。