一堆人吃錯！8種「偽蔬菜真澱粉」名單曝　他誤食血糖狂飆

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圖、文／今健康

多吃蔬菜有利身體健康，不過日常生活當中其實有很多常見的植物性食材其實不是蔬菜而是澱粉，也就是說和白飯是屬於同一類的，若沒分辨吃多不見得養生，甚至可能影響健康。劉怡里營養師指出常見易被混淆的食材，並教大家怎麼吃更健康。

你以為是蔬菜，其實是澱粉。營養師指常見8食材別混淆。

常見被誤認蔬菜的澱粉食材：

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劉怡里營養師指出，民眾日常混淆為蔬菜的澱粉類食物，常見可如地瓜、馬鈴薯、玉米、南瓜、芋頭、紅豆和綠豆、山藥、蓮藕等，這些不僅是民眾容易混淆，就連許多健康餐盒也常見會有主餐為紫米飯，蔬菜又是同時提供地瓜和南瓜的情況。民眾可多留意。

被誤會的澱粉，它們有這些營養：

上述這些食材雖為澱粉，不過營養價值也還是和白飯有所不同，都是常見鼓勵民眾替代的選項。例如普遍皆有維持肌肉量的蛋白質、幫助排便和防範腸癌的膳食纖維、有助去水腫和降血壓的鉀、穩定血糖和神經的鎂、能修復黏膜及幫助護眼和顧肺的維生素A及維生素B2、有助提振精神的維生素B1、幫助保護腦神經和DNA的葉酸等。當中僅有馬鈴薯、紅豆、山藥沒有維生素A。

白飯其實也是很有營養的！

白飯雖然因現代人普遍營養過剩、常見有慢性疾病，醫師、營養師普遍建議以上述食材替換，但白飯其實也是相當優越的熱量來源，上述營養除了維生素A以外也都有，只是膳食纖維較低、升糖指數較高，較不利減重或控制血糖。因此若非這類族群，日常在控制量的情況下吃白飯也是很好的選擇。

「假蔬菜、真澱粉」的食材，營養師教這樣吃更有助養生！

誤以為南瓜汁是蔬菜汁：

劉怡里營養師指出，五穀根莖類的澱粉雖然健康，但也不宜隨意亂吃或過量，特別是正在控制血糖的糖尿病、高血糖族群，會需要更加配合醫師、營養師所提供的飲食建議。而減重、控制體態者也得留意。日前就有不少減重班的學生以為南瓜是蔬菜類，便早上都固定打一大杯的南瓜汁喝，一個月下來血糖飆高、三酸甘油酯也飆高。

澱粉類可以這樣代換！

若以一般情況白飯80克為半碗計算，一顆110克的小地瓜就約為80克的半碗白飯，就相當不建議吃完整的一碗飯又配一顆完整的小地瓜，會如同吃下一碗半的白飯，熱量、升糖指數都會非常高。當然，若是一碗地瓜白飯就會視為一碗澱粉，這又另當別論，關鍵在總量。

同樣的道理，其他的澱粉食材也注意避免總量過高，若要吃，建議可各以半碗計算視情況酌量攝取或替換。一顆馬鈴薯180克約為半碗飯，山藥則為兩塊共160克，芋頭為8塊共110克，蓮藕200克，玉米170克約1/3根，南瓜為170克。而煮熟的紅豆和綠豆則建議可用一般陶瓷湯匙計算，紅豆約6湯匙約為半碗飯，綠豆則為8湯匙。

了解生活中常見「假蔬菜、真澱粉」的食材有哪些，並且控制好份量，更有助在攝取營養時也確實的控制血糖和體重，也更有利養生、維持身體健康。

本文經授權轉自：今健康《你以為是蔬菜，其實是澱粉。8食材別混淆，聰明吃避免變胖血糖飆！》