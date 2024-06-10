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台灣是「洗腎」王國！醫曝「5大常見症狀」：小心腎壞了

腎臟。（圖／達志／示意圖）

▲台灣是洗腎王國，醫師提醒日常留意5點，確保腎臟健康。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣是「洗腎王國」，不少民眾對腎臟病是否上身感到擔憂，但對於腎病卻一知半解。對此，台北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同指出，腎臟病常見5大症狀包括「泡、水、高、貧、倦」，可作為判斷是否需要進一步檢查依據。

謝至同說明，「泡」就代表泡泡尿，尿蛋白增加，造成小便容易有泡泡而且久久不散；「水」是水腫，主要出現在下肢，按壓後會產生凹痕、無法馬上回彈；「高」是高血壓，慢性腎臟病是造成高血壓的原因之一，原本就有高血壓的人，如果合併腎臟病，會讓血壓控制更困難。

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另外「貧」則是貧血，腎臟有促進紅血球生成的功能，慢性腎臟病會造成貧血及血紅素下降；而「倦」就是倦怠，容易感到疲勞。

謝至同特別提到，若出現上述臨床症狀，可透過基本的抽血及驗尿檢查瞭解腎臟受損情形，抽血檢查主要看的是腎臟過濾體內毒素能力，以檢測血液中肌酸酐（creatinine）的方式推算出腎絲球過濾率（eGFR），腎絲球過濾率至少要有60 ml/min以上才算正常，在健康年輕人甚至可以到90-100ml/min。

此外，若腎臟過濾功能出問題，尿液檢查也會出現蛋白尿和血尿現象，但血尿可能受到泌尿道出血（包含：泌尿道感染、結石、腫瘤等）影響，因此需要排除才能確認是腎臟問題。

謝至同提醒，若是持續有蛋白尿、血尿或者是腎絲球過濾率小於60ml/min持續3個月以上，就代表腎臟功能異常，需要儘早就醫，慢性腎臟病第三期以前常常是沒有症狀的，建議應定期接受健康檢查，提早發現腎臟病才能及早介入治療、延緩腎臟功能退化。

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關鍵字： 洗腎 腎臟 腎臟健康

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