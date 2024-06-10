北部粽熱量最高！　營養師認證1款粽：相對健康

▲營養師提醒，端午節吃粽子要留意搭配蔬果，幫助消化。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者張乃文／台北報導

一年一度端午節除了吃粽子，傳統習俗中還有「排毒養生」的意涵。營養師表示，現今市面上粽子種類多元，包括鹼粽、客家粽、南部粽或北部粽等，其中以小米粽相對健康，北部粽熱量最高。營養師提醒，因為粽子是由糯米製成，容易引起腸胃不適，建議要搭配蔬果食用，幫助消化。

營養師孫語霙提到，端午節不只吃粽子，還有「排毒養生、促進健康」的意涵，傳統習俗中，端午有「吃五黃」和「養正氣」的說法。現今市面上粽子種類多元，依不同作法及配料，大致可分為5種：

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1. 鹼粽：糯米浸泡鹼水製成，常佐以砂糖及蜂蜜食用。營養師指出，糯米含支鏈澱粉、烹煮後的米飯黏性高，容易造成腸胃脹氣、消化不良，加上沾醬含糖量高，容易攝取過多糖分影響精神狀態。

2. 客家粽：糯米粉揉製而成、口感像粿一樣軟Q，配料以蝦米、蘿蔔乾為特色。孫語霙說，由於醃漬物本身鈉含量高，食用時又佐醬油食用，單顆就超過整日可攝取鈉含量總量。

3. 小米粽：小米為基底，又稱「阿粨」，特色以高粱、假酸漿葉及月桂葉增加香氣，為相對健康的養生粽。

4. 南部粽：生或半熟的糯米搭配餡料蒸煮而成，口感相較北部粽較軟Q且熱量相對低，但配料以帶皮滷肉、搭配花生粉食用，是影響熱量及油脂攝取的關鍵。

5. 北部粽：事先將糯米及餡料油炒後蒸煮製成，口味鹹香、粒粒分明，由於油脂含量本身就高，加上鹹蛋黃後，為所有粽子種類中熱量最高者。

孫語霙表示，上述常見粽子共同的營養問題在於「缺乏蔬果」。根據國健署資料顯示，國人每日蔬菜攝取有達標比例不到2成，每日水果攝取達標率更低，顯示出國人蔬果攝取量嚴重不足的現況，更容易造成消化不良、便秘等腸胃問題。

孫語霙說，過去傳統習俗有五黃，而現代人吃粽子可搭配「新五黃」，包括地瓜、彩椒、胡蘿蔔、南瓜、奇異果，皆為高營養密度、富含膳食纖維的食物，很適合搭配粽子食用、補足身體所需營養的健康需求。

根據台灣癌症基金會「蔬果彩虹579」健康飲食原則，黃色蔬果大多富含維生素、β胡蘿蔔素、類黃酮素等多種天然植化素，有助於提升免疫力、保護視力等健康益處；可幫助消化與吸收、降低腸胃不適感， 維持良好的腸胃道環境。