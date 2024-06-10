ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

不是屁股！脂肪「堆1部位」最危險　研究：心血管疾病風險激增

▲▼正妹,大餐,相親,閨蜜,低胸,穿搭,背心,約會,女友。（圖／記者周亭瑋攝）

▲即使四肢纖細、體重正常，但脂肪大多堆積在腹部一樣危險。（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／常春月刊

過去大家都說，如果是中廣型的蘋果型肥胖者，發生心血管疾病的風險，比胖在下半身的梨型肥胖還危險，刊登在《歐洲心臟病學期刊》的研究提醒，即使不胖而體重正常的女性，如果肚子上有肥肉，發生心血管疾病的風險，比腿胖的人高出3倍。

脂肪有較多在腹部、上身較豐滿、腰部不明顯、四肢不粗，但臀部扁平的身型，一般稱為「蘋果型身材」，而窄肩、腰細、臀部寬、大腿豐滿，脂肪主要堆積在臀部和大腿的女生，則稱為「梨型身材」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項研究是以1990年代中期，以美國婦女健康倡議為主題的研究項目，過去的研究都是在體重過重的人身上，這次的則是分析體重正常，BMI指數在18到25之間的2600位女性，這些女性定期追蹤脂肪、肌肉和骨密度等檢查，研究發現，即使體重維持正常，但是，有較多脂肪是在腹部的蘋果身型女性，在停經後，面臨心臟病和中風的風險，也較身型屬於梨型的女性高；這是因為腹部脂肪，也稱內臟脂肪，會增加二型糖尿病和心血管疾病的風險。

▲▼久坐,健康,肥胖,慢性病,皮膚,肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲若肚子上有肥肉，發生心血管疾病的風險，比腿粗人高出3倍。（示意圖／免費圖庫pexels）

看看專家的意見

新光醫院教學研究部副主任洪惠風表示，這個研究再一次證實腹部脂肪的重要性，近幾年來，國民健康署從強調維持BMI指數，開始宣傳腹圍比體重更重要，男生腹圍要維持90公分以下，女生腹圍在80公分以下，這是很有意義的。

要提醒的是，雖然有研究認為臀部脂肪不但不影響健康，還具有保護作用，但很多臀部大的人，腹部脂肪也不少，所以，不要自認臀部脂肪有保護作用，還是應該維持正常體型比較好。

延伸閱讀：

慢性發炎和肥胖、癌症、失智有關?就連心情不好，也是警訊之一?ft許書華醫師

小孩「長高不長胖」怎麼吃？ 營養師揭「4大營養關鍵」：課後點心吃花生湯也行

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

關鍵字： 常春月刊 醫藥新聞 脂肪 腹部脂肪 內臟脂肪 腰圍 心血管疾病 糖尿病

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

讀者迴響

回到最上面