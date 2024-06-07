上班族幾乎全中！男胸悶送急診　醫一照「心肺塞住了」

▲長期久坐導致心肺塞住。患者胸悶送急診。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

現代人上班一坐就是6小時起跳，回家後又繼續躺著或坐著滑手機追劇，長期「久坐」、少運動，會對身體帶來許多危害，不僅會造成肥胖、血液循環不佳，還有可能會增加罹患許多疾病的機率。就有醫師分享案例，一名患者因胸悶不適被送至急診，一查發現其心臟及肺部都塞住了。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，根據世界衛生組織（WHO）2020年的「身體活動和久坐行為指南」顯示，久坐與心血管疾病、癌症及第二型糖尿病的發生率有關。

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陳榮堅分享了一位病人的案例，這位病人的BMI值高達40，一次因胸悶不適被送往急診。初步診斷顯示他罹患病態性肥胖，但從心電圖和血氧濃度（僅90左右）來看，情況似乎更為嚴重，可能接近心肌梗塞。

結果進一步檢查發現，該名病患的心臟內有多處血栓，肺部也有一些肺栓塞。陳榮堅說明，會造成他現在這種狀況，就是因為他平常沒有運動而且都「久坐」，他原本就有靜脈曲張的疾病。當血流不順，突然做某些動作，使血栓大量的斑塊往心臟流，再打到肺臟，就導致他現在這個狀況。

陳榮堅提醒，千萬不要忽視「久坐」的問題。上班時不要一坐就是一整天，記得定時起來伸展、喝水，日常生活中也可以走樓梯代替電梯，以增加活動量。他建議每天進行適度的運動，因為運動能改善血管彈性、減少血栓發生，並且加強心肺功能。

根據三軍總醫院、亞東醫院說明，肺栓塞是指部分的肺臟血管被血管內的固體、液體或空氣塊所形成的栓子阻塞，導致肺臟組織血液灌流不足造成低血氧。臨床表徵包括胸痛、呼吸困難、呼吸急促、水腫等。另外，血栓形成的原因很多，包括長期臥床的病人、手術後恢復期的病人，或長期久坐、久站的人，都會使得靜脈壓力低，血液流動緩慢，更容易讓靜脈血栓形成。