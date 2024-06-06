▲男童因腹痛難耐且出現血便，檢查後發現是梅克爾憩室。（圖／CFP）

記者張乃文／台北報導

一名11歲男童某天因腹痛難耐，並解出大量血便，家人送往急診治療，經電腦斷層、腸胃鏡等檢查，仍找不到原因，幸好經過膠囊內視鏡發現，患者在遠端迴腸處發現梅克爾憩室，手術切除後已康復出院。醫師說明，這是一種最常見的先天性胃腸道畸形，若兒童或青少年出現3情況，可考慮以膠囊內視鏡檢查。

台北醫學大學部立雙和醫院小兒消化科醫師鄭弘彥分享，日前有一名11歲男童突然腹痛難耐，且解出大量血便，原本以為是食物中毒或消化不良，家人緊急送至急診，經電腦斷層、胃鏡、大腸鏡等多項檢查，仍找不到原因，安排膠囊內視鏡檢查後，在遠端迴腸處發現有梅克爾憩室，透過腹腔鏡手術切除憩室，休養數日後患者順利出院，後續門診追蹤，也無腸道出血與腹痛的情況

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鄭弘彥提到，若有出現半年以上不明原因血便，或腹部急性疼痛的症狀需特別小心，無適時妥善處理可能會導致腹膜炎、敗血症等狀況發生，嚴重時甚至有生命危險。他說，以梅克爾憩室來說，是一種最常見的先天性胃腸道畸形，容易有出血或腸套疊的併發症。

鄭弘彥說明，主因是在胚胎發育過程中，卵黃管退化不全而在腸道中形成一段退化不完全的憩室，發生率為一般人口的2%，由於憩室內會有異常的胃黏膜或胰臟黏膜組織，並會分泌胃酸造成潰瘍導致腸道出血。

鄭弘彥指出，特別是在兒童或青少年，發生不明原因的消化道出血、長期腹痛腹瀉或疑似克隆氏症（腸道發炎）等情形，可考慮以膠囊內視鏡的方式檢查，幫助兒童找出消化道不明出血的原因。