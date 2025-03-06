上班族坐整天！　醫：坐4小時「大腦可能老化4年」

▲您也是上班坐在辦公室一整天嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，你坐越久，你會越笨？你不相信？看看科學這麼說。他分享英國研究顯示，4小時久坐的受試者，大腦血流速度顯著下降，可能相當於大腦老化2～4年；但令人振奮的是，只要每30分鐘站起來動一動，這種影響幾乎可以完全逆轉。

黃軒5日在臉書表示，上班族請注意！你是否曾有這樣的經歷？每天長時間坐在電腦前，到了下午，腦袋開始昏沉，反應變慢，記憶力似乎也變差了？開會時聽過的內容轉眼就忘，手機拿起來卻不記得要做什麼？這可不是單純的「累了」，而是長時間久坐可能正在傷害你的大腦！

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黃軒指出，久坐讓大腦「偷跑去休息」，科學研究顯示，久坐不僅影響身體健康，還可能加速大腦衰退；一項針對中年人的研究發現，久坐時間越長，大腦內側顳葉（MTL）體積越小，而這個區域正是掌管記憶力的重要部分。

黃軒提到，這些內側顳葉體積減少，可能會帶來什麼影響？

1、記憶力下降，容易忘事

2、專注力變差，學習效率降低

3、增加阿茲海默症風險

黃軒寫道，而這還不是最糟的情況，久坐等於「加速認知功能退化」，現代人的生活方式幾乎被「坐著」主導，吃早餐坐著，上班坐著，吃午餐坐著，下班追劇坐著，睡覺前滑手機還是坐著，一天清醒的時間裡，你究竟有多少時間是站著或動起來的？

黃軒表示，久坐如何影響大腦？

1、降低腦部血流量

久坐導致血液循環減緩，腦部供氧不足，進而影響思考與記憶。

2、增加失智風險

一項發表於《英國醫學雜誌（BMJ）》的研究指出，長期久坐與認知功能下降之間存在直接關聯。

3、減少神經活性

長時間缺乏活動，可能降低大腦中負責學習與記憶的神經連結，影響整體腦部功能。

黃軒指出，英國一項研究結果顯示，4小時久坐的受試者，大腦血流速度顯著下降，可能相當於大腦老化2～4年！但令人振奮的是，只要每30分鐘站起來動一動，這種影響幾乎可以完全逆轉。

黃軒說，這意味著簡單的一個小動作，就能拯救你的大腦！如何擺脫「久坐腦呆」？為了讓大腦保持活力，不妨試試這些簡單的方法：

1、定時起身活動

設定提醒，每30分鐘起身走動2分鐘，有助於維持大腦血流。

2、能走就走

樓層不高時改走樓梯，或在辦公室裡來回走動，讓身體多一些活動機會。

3、換小水杯，多走幾趟

喝水是個好習慣，不妨用較小的杯子，喝完就起身去裝水，順便活動一下。

4、邊講電話邊走動

與同事討論或接電話時，試著站起來走一走，不僅能增加活動量，還能讓思緒更清晰。

5、飯後散步

午休時間不要只坐著滑手機，出去走走，幫助消化，也能讓腦袋清醒。

6、站立式辦公桌

如果環境允許，嘗試站立式辦公桌，減少久坐時間，提升工作效率。

黃軒提醒，久坐不只是影響身材，更可能影響大腦健康，別讓自己的大腦提早退休，試著改變久坐習慣，讓自己變得更聰明、更健康！記住不要一直坐著，站起來就是拯救你大腦的第一大步了！