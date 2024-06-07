大肚人「必吃3食物」猛刮內臟脂肪！　醫激推

▲腰圍過大表示腹部肥胖、內臟脂肪多。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

你的肚子也越吃越大嗎？根據最新的國民營養健康調查指出，19歲以上的民眾有超過50%出現腰圍過大的情形，即使BMI正常，仍有近20%腰圍過大。想消滅那大得像球的肚腩，減重專科醫師吳銘鋐分享「3種超級食物」必吃，能降低內臟脂肪，包含富含膳食纖維的食物、魚類與綠茶，不只刮油剷肉瘦肚子，就連罹患慢性病的機率也大大降低。

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▲鮭魚富含Omega-3脂肪酸，能降低內臟脂肪。（示意圖／記者黃士原攝）

小宙初日診所減重專科醫師吳銘鋐在《初日醫學》頻道中提到，內臟脂肪是存在於腹腔內、臟器周圍的脂肪，它不僅影響外觀，更與許多慢性疾病的發展息息相關，例如心臟病、糖尿病及高血壓疾病等等。接著分享能降低內臟脂肪沉積的3種超級食物：

1.富含膳食纖維的食物：紅豆、黑豆、奇亞籽

膳食纖維進到腸道後，會被腸道菌分解成短鏈脂肪酸，其能增加體內飽足荷爾蒙GLP-1、PYY的分泌，達到抑制飢餓素的生成、降低食慾以及飢餓感的效果。

2.魚類：鮭魚、鯡魚、鱈魚

上述皆為富含Omega-3脂肪酸的魚類，對於心血管健康非常重要。研究顯示，每週食用2～3次的魚類，能有效減少內臟脂肪。

3.綠茶

綠茶中富含多種抗氧化物質，如兒茶素、多酚，對於促進脂肪的氧化、增加代謝率及降低內臟脂肪，都有一定的效果。研究顯示，平均每天攝取800mg的綠茶萃取物，便可以有效降低內臟脂肪的含量。

腰圍過大表示腹部肥胖、內臟脂肪多，一旦堆積過多會影響代謝。國健署提醒，判斷內臟脂肪堆積最簡易的方法就是「量腰圍」，而成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分就要小心內臟脂肪過多的問題。平時應養成定期量測及記錄腰圍的習慣，並透過少油、少鹽、少糖及高纖的健康飲食原則、搭配每週150分鐘規律運動，做好自身的腰圍管理。