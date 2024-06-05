50多歲男「罹直腸腺癌」阻塞了！　醫1招肛門留住

▲有患者發現直腸腺癌，因想保留肛門，醫師使用磁振刀方式治療。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

一名50多歲男性健檢時，意外發現有惡性腫瘤，大腸鏡及腹部電腦斷層顯示已有部分阻塞，且侵犯到骨盆腔淋巴結，確診為直腸腺癌，但患者強烈希望可以保留肛門。醫師使用磁振刀後，除了腫瘤消除，病患更在當週就恢復正常工作。

三軍總醫院放射腫瘤科主治醫師黃文彥提到，先前一名50多歲男性發現直腸腺癌，且已有部分阻塞、侵犯到骨盆腔淋巴結，但考量患者的生活品質及保留肛門的強烈意願，決定安排新的輔助治療。他說，利用5次短療程骨盆腔放射治療及12週化學治療，使用了磁振刀後，除了腫瘤完全消除，患者當週就恢復正常工作。

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黃文彥表示，磁振刀是核磁共振導引放射治療，結合了核磁共振高清晰影像和強度調控放射治療技術，在每日放射治療中即時追蹤治療部位，有助於提高治療的精確性和安全性，增加療效、降低副作用，最大限度保護周圍正常組織和器官。

黃文彥提到，通常傳統治療時照射範圍會比腫瘤略大，避免因誤差而沒有照射到腫瘤，體內正常組織被照射到的機會因此增加，而因磁振刀可明顯減少照射範圍，降低正常組織的傷害，精確治療腫瘤，提升治療成功率。

黃文彥說明，目前一般常規的放射治療常受限於副作用考量，無法給予足夠的劑量，如：腹腔腫瘤因考量腸胃道副作用，放射治療劑量無法足量給予；或是胰臟癌在傳統治療方式通常腫瘤控制率僅60%，原因是擔心劑量較高導致的副作用，患者無法承受；但放射刀的精確性且可重新規劃，在增加劑量但不提升副作用的前提下，可達到更高的治癒率。