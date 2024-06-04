他B肝帶原公司健檢驚見抗原「轉陰」　是否就此痊癒？醫師解釋了

▲書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初說明B型肝炎表面抗原變化。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名30多歲男性，從小就知道自己有B型肝炎帶原，今年公司健檢發現B型肝炎表面抗原(HBsAg)呈現陰性，讓他不禁好奇B型肝炎是否已經痊癒，可以不用再追蹤？醫師指出，人體內的免疫系統作用下，確實可能把表面抗原清除導致陰性，但是不能因此掉以輕心，帶原者本身肝癌風險較高，且肝臟內可能還是有病毒存在，過去就曾經有民眾檢查陰性後就不追蹤，最後回來就診時已經肝癌。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，B型肝炎是因為B型肝炎病毒感染肝臟造成的，但是感染之後不一定會像感冒或腸胃炎在幾天內造成症狀，大多是慢性感染，在血液中可以驗到B型肝炎表面抗原。傳染途徑為血液、體液傳染或是生產時由媽媽傳染給小孩。

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B型肝炎表面抗原會有陰陽變化！康本初解釋，血液中驗到B型肝炎表面抗原，即為表面抗原陽性，患者又稱帶原者。在人體免疫系統的作用下，表面抗原是有可能消失，即為表面抗原陰性，可用功能性痊癒(functional cure)來形容這種狀態。

康本初強調，這時肝臟內可能還是有B型肝炎病毒，只是屈居下風，當免疫力變差時，表面抗原有可能復陽，重新在血液裡驗到；因此B型肝炎表面抗原(HBsAg)呈現陰性，還是有可能是B型肝炎患者。

康本初建議，當B肝帶原者抗原轉為陰性，原本每半年追蹤一次可以拉長到一年追蹤一次，但是不能從此不追蹤，B肝帶原者罹患肝癌的風險本來就高，過去就有個案因此不追蹤，再回來已經是肝癌。

目前國健署有提供45-79歲民眾(原住民40-79歲)，終身一次B型肝炎篩檢服務，不清楚自己是否有感染的民眾，可至合約醫療院所篩檢，了解自身身體情況。