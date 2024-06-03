婦自覺「5大不適症狀」　竟已「腸癌三期」侵犯膀胱還轉移淋巴

▲血便和排便困難是腸癌常見症狀。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

59歲的簡女士本身有乳腺癌病史，因出現「體重下降、食慾不振、全身乏力、血便和排便困難」等症狀就醫，經醫師診斷為「結直腸癌」第三期，且直接侵犯膀胱合併淋巴轉移。醫師先做了人工肛門，之後進行立體放射治療合併電熱治療縮小腫瘤，術後三個月追蹤無復發且穩定的情況下，成功擺脫人工肛門。

為了改善簡女士排便困難及腸阻塞以及腹脹的問題，亞東醫院大腸直腸外科林耿立醫師先進行了橫結腸造廔術，也就是俗稱人工肛門。經與患者分析討論治療策略後，決定以導航螺旋刀執行立體放射治療（SBRT），並在治療期間合併電熱治療（mEHT），再評估後續手術可能性。

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亞東醫院放射腫瘤科主任謝忱希指出，術前電腦斷層影像結果顯示，簡女士的腫瘤體積原為492c.c.，經立體放射治療合併電熱治療後至手術前，腫瘤體積降低為292c.c.，減少了200c.c.約41%的體積，最終順利完成手術，且術後病理分期降至第二期，簡女士術前因腫瘤阻塞而設置的人工肛門，也在術後三個月追蹤無復發且穩定的情況下，成功關閉。

▲簡女士（中）經治療後，順利擺脫人工肛門。（圖／亞東醫院提供）

根據國民健康署110年的資料，台灣每4分19秒就有一人罹患癌症。其中大腸直腸癌為全國年發生數第二名的癌症，發生率在男性癌症中排名第一，女性癌症中排名第三；大腸直腸癌更是全國癌症死亡原因的第三位。

亞東醫院副院長林子玉也呼籲，生活中應戒除不健康的飲食習慣、菸酒，多吃蔬菜水果，並維持健康體重，避免過胖影響健康，50歲以上的民眾應每兩年定期做一次糞便潛血檢查，以減少大腸癌的發生率和死亡率，如果有排便異常問題，應及早尋求大腸直腸外科醫師的診察，切勿延誤就醫。

