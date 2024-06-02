水腫「不一定是吃太鹹」！　醫揭4原因：水喝太少了

▲水腫除了鹽分攝取過量，還可能是水分攝取不足。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

小腿總是腫脹不適？首先需要先排除病理性水腫，如果水腫集中在單腳、伴隨頭暈、易喘、血壓升高、體重明顯下降、小便有泡沫，即有可能是因疾病導致，建議進一步就醫釐清狀況！

生理性水腫 常見這4種情況

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而較常見的狀況是生理性水腫，芳療醫美吳易儒醫師依原因可以大致分為這四類：

1、鹽分攝取過量

鹽分攝取過量會導致體內水分滯留，導致小腿水腫不適。

▲少吃太鹹的食物，注意鹽分攝取，增加飲水量。

2、水分攝取不足

水分攝取不足會導致體內水分不足，這可能導致血液濃度增加，促使身體組織中的水分向血液中移動，且身體也會傾向保留水分，從而使組織腫脹。

▲注重飲水量，每天至少喝2000cc，確保水分攝取充足。

3、長時間維持相同姿勢

長時間保持同一姿勢，身體部位會受到壓迫，阻礙血液和水分的正常流動。例如，站立時，重力會使液體積聚在下半身，特別是小腿部位。長時間坐著，也會壓迫血管，使液體在小腿積聚，引起水腫。

▲定期改變姿勢，避免長時間保持相同的站姿或坐姿；晚上則可以抬腿15-30分鐘，小腿抬高角度高於心臟。

4、女性生理期

子宮在生理期間可能會增大，並對周圍的血管產生壓迫，尤其是靜脈。這可能會阻礙血液回流，導致液體在小腿部位積聚，進而引起水腫不適。

▲增加水分攝取，避免攝取過多鈉分；適度運動有助於促進血液循環，減輕水腫；晚上可以泡腳或抬腿。

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