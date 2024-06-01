孫安佐呼麻失序！醫揭青少年大麻成癮　恐增1精神疾病風險

▲泰國大麻合法化，有些民眾會出國前往體驗，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

國內禁止使用大麻，但有部分國人特別前往國外體驗娛樂性大麻，近期藝人狄鶯與孫鵬的獨生子孫安佐，就因為在泰國普吉島呼麻後出現精神錯亂，擅自闖入民宅露出下體等失序行為。精神科醫師指出，大麻為成癮物質，臨床觀察多數個案是因為憂鬱、焦慮、失眠來求診，才發現有同時使用大麻問題；然而國際研究已經顯示，青少年使用大麻，可能會增加未來得到思覺失調症的風險。

馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋指出，大麻在醫療上有其用途，包含疼痛或癌症造成不適感的舒緩，至於娛樂性大麻部分國家有開放，在台灣並不合法，使用者多是因為本來就有情緒、行為困擾，用來幫助自己放鬆，同時還會合併使用酒精或者抽菸等等成癮物質。

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徐堅棋分享，就他自己臨床觀察，很少遇到個案因為使用大麻困擾而主動求診，多是因為其它憂鬱、焦慮、失眠就醫，進一步問診才順便提到使用大麻，而這些使用大麻者，大多屬於青少年的年齡層。

然而國際有研究顯示，青少年使用大麻，可能會增加未來得到思覺失調症的風險。徐堅棋指出，這是從流行病學資料分析思覺失調病人，發病前有使用大麻者，後續比較容易出現思覺失調。

整體而言，使用大麻對身體及心理會產生不良影響。衛福部曾指出，依據美國國家藥物濫用研究所(Nation Institue on Drug Abuse, NIDA)公開資料顯示，大麻對肺部有刺激性，導致咳嗽及痰液增加，增加肺部感染風險；也會造成心跳加快，增加心臟病發作的機會。

另孕婦及兒童使用大麻，可能影響胎兒或兒童大腦發育；長期使用大麻也可能導致反覆性嚴重噁心、嘔吐和脫水症狀。至於心理方面的影響，除了產生幻覺、妄想及使得精神分裂症患者的症狀加重以外，還有成癮問題。

▲大麻是具有成癮性的精神活性物質，資料照。（圖／達志影像／美聯社）

至於大麻成癮相關治療，徐堅棋說明，大麻使用者通常會有精神疾病的共病問題，若這些共病改善，就可以減少使用大麻機會；另外對成癮治療都會使用一些心理治療，增加戒癮動機，改變使用狀況，最好方式帶個案認識「危險情境」，通常在哪些情境容易會去使用，要如何避免等。

徐堅棋也提到，成癮是慢性、容易復發的情況，所以會是一個持續的治療，無法期待病人一下子就完全不用，但只要有減少使用頻率，就是一種進步。

根據衛福部食藥署資料，一般稱「大麻」是指大麻植物，與大麻素、大麻素製劑不同。大麻植物包含多種大麻素，如四氫大麻酚(THC)、及大麻二酚(CBD)等；而以大麻素為原料藥經加工調製，製成一定劑型及劑量的藥品，則為大麻素製劑。

大麻及四氫大麻酚(THC)屬於第二級毒品及管制藥品；大麻二酚(CBD)不屬於毒品及管制藥品，考量具有多種藥理活性及可能的醫療用途，我國以一般藥品列管。

衛福部表示，目前國內未核准任何含大麻二酚(CBD)成分藥品，若民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請供個人自用大麻二酚（CBD）藥品專案進口。