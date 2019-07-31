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沒血便＝無大腸癌？醫揭「仍有2成機會」...大腸長息肉更該當心

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放屁,屁股痛,痔瘡。（圖／記者李佳蓉攝）
▲大便出血可能是大腸癌警訊之一。（圖／記者李佳蓉攝）

文／錢政弘

病患問我「糞便潛血檢查陰性（未驗出糞便含血），是不是就代表沒有大腸癌？」答案當然「不是」。

不過這個問題要弄清楚實在不容易，我用中頭彩來比喻，看看大家是不是比較能夠理解。例如開奬隔天，我們以「你會不會想離職，不工作？」這個問題來預測一個人有沒有中頭彩。情況會是這樣的～

當他回答「不會想離職」那我們會猜他應該沒有中頭彩，而且猜對的機率非常高，畢竟絕大多數的人都沒有中頭彩。這就像糞便潛血陰性的人，99%沒有大腸癌，因為絕大多數的人沒有罹癌。

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當他回答「想離職」的時候，我們會認為他搞不好真的中了頭彩，這個機率大大提高，不過我們也知道很多人每天都想離職不幹，或者幻想自己已經中了頭彩，所以實際上真的中頭彩的比例還是低的。這就像糞便潛血陽性的人去做大腸鏡檢查，是有5%的人真的有大腸癌。

便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）
▲罹患大腸癌的人，其糞便潛血篩檢有2成是陰性結果，因為大腸癌出血可能是間歇性的。（圖／達志示意圖）

接下來換另外一個方式問周遭的同事，「如果你真的中了頭彩，你會想繼續工作嗎？」問起來大概有一半的人回答想要繼續工作（這樣低調才不會被發現），所以回答不會離職的人當中，是可能隱藏中頭彩的人。這個情況就像罹患大腸癌的人，其糞便潛血篩檢有2成是陰性結果，因為大腸癌出血可能是間歇性的，那一次糞便檢查時，剛好腫瘤沒有出血，結果呈現陰性，這叫做「偽陰性」。反過來說，有8成的大腸癌患者可以因為這樣的篩檢被檢查出來，這樣很好啊！

依目前國人的統計來看，如果糞便潛血陽性的話，檢查起來有近一半的人有大腸息肉，其中有2成的人有進行性息肉（有癌變風險的腺瘤），有5%的人有大腸癌。糞便潛血陰性的話，沒有罹癌的機率很高，但不能完全排除。結論是，沒有症狀的民眾請配合國健署「定期」篩檢，有症狀或高風險的民眾請就醫檢查吧！

本文經授權轉自：錢政弘 肝膽胃腸科醫師 

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

關鍵字： 錢政弘 肝膽胃腸科醫師 錢政弘 大腸癌 健康百科
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