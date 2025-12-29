食藥署稽查「益生菌」製造業者　1家存放逾期半年原料

▲食藥署今公布114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案稽查結果。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案稽查結果」，有1家存放「丹蔘發酵液」及「酵母鉻」，逾期原料及未設置衛生管理人員，已依法裁處並已完成原料銷毀，8家業者、共14件產品標示不符規定，皆已依法裁處。

食藥署指出，近年養生風氣興起，國人經常選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品，為確認市售是類產品衛生安全，進一步聯合地方政府衛生局執行「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」，確保該類產品符合食品安全衛生管理法相關規定。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，稽查人員今年8月7日前往高雄市三凡生技研發股份有限公司稽查時，在倉庫發現貯放二項逾期原料，分別為「丹蔘發酵液」9桶（1桶20公斤），保存標示日期為2025年2月6日，還有「酵母鉻」1桶（1公斤），標示日期為2025年4月1日，加上應設置衛生管理人員而未設置、貯放逾期原料，共計裁處27萬元罰鍰。

另外還有宜蘭縣「天賜爾生物科技股份有限公司食品廠」2件產品營養標示不符規定及以「健康」字樣為品名易產生誤解，裁處7萬元。宜蘭縣「峻能科技股份有限公司」1件產品乳酸菌數標示不實，裁處4萬元。台北市「新加坡商利維喜開發股份有限公司」乳酸菌數標示不實，裁罰8萬元。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定，GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；貯放逾期原料或成品，涉違反食安法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置衛生管理人員則違反食安法第11條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產品標示如違反食安法第22條規定可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，違反第28條規定則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

