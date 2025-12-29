ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

肩頸痛好不了「突長水泡紅疹」　醫揪1病毒作怪

記者趙于婷／台北報導

一名62歲女性近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，先後至骨科與復健科就醫，被判斷為頸椎神經根病變並接受治療，卻遲遲未見改善，且疼痛加劇，甚至連衣物輕觸就明顯不舒服，之後同側皮膚出現成串水泡與紅疹，轉診至神經內科後才確診為帶狀疱疹。

台北市立萬芳醫院神經內科醫師梁浩朋表示，帶狀疱疹是水痘病毒在體內潛伏多年後再度活化所致，當免疫力下降時，病毒會沿著神經向皮膚表層擴散，因此初期常以單側刺痛、麻痛或火燒般的灼熱感表現，且疼痛會沿著固定的神經皮節分布。

他進一步說明，若病灶位於頸椎區域，疼痛容易從頸部放射至肩膀與手臂，外觀上尚未出現水泡時，容易被誤以為是頸椎神經壓迫或肌肉問題，這也是帶狀疱疹在初期最常被看錯科的原因之一。

梁浩朋說明，帶狀疱疹與頸椎神經根病變最大的差異，在於疼痛的「性質」，帶狀疱疹常伴隨明顯的痛覺異常，即使只是輕微觸碰、衣物摩擦，也會引發強烈疼痛；相較之下，單純的神經壓迫較少出現這種對輕刺激高度敏感的情況，通常在發病約三天後出現成串水泡，診斷才會變得明確。

病人確診後接受5至7天的抗病毒藥物治療，水泡逐漸乾燥並消退。不過梁浩朋指出，部分患者即使皮膚癒合，仍可能因神經受損而出現長期疼痛，稱為「帶狀疱疹後神經痛」，疼痛型態可能為灼熱、刺痛或異常痛覺，嚴重時會影響睡眠與生活品質，需視情況使用神經性止痛藥物並持續追蹤。

梁浩朋提醒，帶狀疱疹若發生在臉部、眼周或耳朵，可能造成視力或聽力受損，若病毒侵犯中樞神經，甚至可能引發腦膜炎，需要住院治療，過去也曾遇過病人因病灶位於眼部而導致視力受損，特別呼籲免疫力較弱、接受化療或使用免疫抑制劑的族群，更應提高警覺。

他建議，50歲以上成人可考慮接種帶狀疱疹疫苗，以降低發病率並減少後續神經痛等併發症，若民眾出現單側刺痛、灼熱感，且疼痛沿固定路徑分布或在3至5天內出現水泡，應儘速就醫，把握發病72小時內接受抗病毒治療的黃金時間。

