揭腎病患鼻竇菌相秘密！　嘉義長庚張耕閤醫師研究登國際期刊

▲▼嘉義長庚耳鼻喉科張耕閤醫師。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院耳鼻喉科張耕閤醫師團隊，透過大規模臨床資料分析，首度揭示慢性鼻竇炎合併慢性腎臟病及末期腎臟病患者的鼻竇細菌分布特性，研究成果有助臨床精準選擇抗生素，提升治療成效並降低抗藥性風險，相關論文已刊登於國際權威期刊《The Laryngoscope》。

張耕閤醫師表示，過去國內外針對「慢性鼻竇炎合併慢性腎臟病患者」的細菌組成研究相當有限，臨床在抗生素選擇上缺乏明確依據。此次研究利用長庚醫療體系研究資料庫，回溯分析2004年至2018年間共13,906位接受鼻竇內視鏡手術之住院病人，依腎功能分為末期腎病變、慢性腎病變及非慢性腎病變三組，比較其鼻竇細菌培養結果。

研究發現，末期腎病變患者最常見的致病菌為肺炎克雷伯氏菌（31.6%）、綠膿桿菌（21.1%）及凝固酶陰性葡萄球菌（15.8%）；慢性腎病變患者則以表皮葡萄球菌（27.7%）及痤瘡丙酸桿菌（14.5%）為主；非慢性腎病變患者的菌相則以表皮葡萄球菌（29.8%）與痤瘡丙酸桿菌（28.7%）為主要菌種。

此外，在厭氧菌方面，末期腎病變患者常見核梭桿菌與微小消化球菌，比例明顯高於非腎臟病患者，顯示腎功能不全者的鼻竇感染菌相具有特殊性。研究團隊建議，末期腎病變患者的抗生素治療應優先涵蓋肺炎克雷伯氏菌、綠膿桿菌及核梭桿菌；慢性腎病變患者則應針對表皮葡萄球菌與痤瘡丙酸桿菌進行精準治療，以提升療效並降低不必要的用藥風險。

張耕閤醫師指出，本研究為全球首度針對慢性腎臟病與末期腎臟病患者進行的大規模慢性鼻竇炎細菌分析，不僅補足學術研究缺口，也為臨床術前與術後抗生素選擇提供重要依據，有助降低感染併發症與抗藥性菌株的產生。

《The Laryngoscope》為美國耳鼻喉頭頸外科學會官方期刊，擁有逾百年歷史，是國際耳鼻喉科領域極具影響力的SCI期刊，研究成果刊登於該期刊，象徵嘉義長庚在臨床研究與精準醫療領域的成果獲得國際高度肯定。