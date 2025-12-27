「3水果」別空腹吃！營養師痛到冒冷汗：胃壁恐被嫩化了

▲奇異果空腹吃小心胃痛。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

水果吃對時機，有助於消化。台灣大學營養學博士吳映蓉提醒，胃部敏感者，不要空腹食用青木瓜、奇異果、鳳梨等含有「蛋白質分解酶」的水果，它們就像天然的「嫩肉精」能軟化肉品，也會就此嫩化人們的胃壁。她透露自己就是苦主，空腹食用涼拌青木瓜，感覺胃部不適、開始冒冷汗，以切身之痛提醒民眾。

營養師吳映蓉在粉專發文指出，自己連續吃了幾口涼拌青木瓜後，過沒多久胃部開始產生微燒灼的不適感，再過一陣子開始冒冷汗，「我完全忘記，我應該不能空腹吃青木瓜！」直指兇手就是它。

吳映蓉說明，青木瓜、奇異果及鳳梨的共同點就是含有強大的蛋白質分解酶，這些酵素的本質是「切斷蛋白質的連結」。而在烹飪中，會被用來醃肉，使肉質變得軟嫩；但對於胃功能不佳者而言，若還空腹吃，這些強效酵素會直接與胃壁表面的黏蛋白作用，進而產生刺痛或燒灼感。

▼青木瓜、奇異果與鳳梨中的強效酵素，空腹食用易產生胃部燒灼感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

吳映蓉提醒，胃部虛弱者，或吃了這3種水果易引發胃不舒服者，一定要選在「餐後吃」，讓酵素分解剛吃進的蛋白質，發揮真正的助消化功能；此外，也要選擇熟透的果實，以木瓜為例，青木瓜的酵素含量最高、刺激性也最強，而熟透的木瓜酵素與有機酸會變得較溫和；最後，因蛋白質分解酶遇熱會失去活性，因此胃部敏感者可選擇鳳梨苦瓜雞湯或木瓜燉排骨，保留纖維的同時也減少刺激。

吳映蓉強調，若本身胃正處發炎、潰瘍階段者，這類水果請先暫緩，等胃部修復後再少量嘗試，在營養學上沒有絕對的好或壞，只有「適不適合現在的你」。