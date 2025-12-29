5歲妹「帶狀紅疹爬滿肚」越長越多！醫一掀衣驚：病毒沿著神經走

▲不只是成人，小孩也會長皮蛇。（圖／粉專《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

曾有確診患者形容，得到帶狀疱疹所引發的疼痛，有如被火燒、被刀割。兒科醫師黃紹基分享「小孩也會得皮蛇」，一名5歲妹妹身上起了些疹子，怎料越冒越多，還伴隨著癢感與疼痛，他掀開衣服一看，坦言「狀況著實讓我有些意外」。並說明，這是曾得過水痘後的復發表現，提醒4～6歲的孩子可再自費接種第二劑水痘疫苗。

黃紹基醫師在粉專《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》發文指出，妹妹身上的疹子竟是「帶狀疱疹」。他解釋，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是水痘-帶狀疱疹病毒造成的疾病。一般而言，感染此病毒，於第一次發病稱為水痘，待水痘康復後，這些病毒並不是完全被消滅，而是會潛伏在神經節內，等身體免疫力下降時，病毒便會活化繁殖，在皮膚上沿著神經產生帶狀分布的水泡病灶。

「簡單來說，帶狀疱疹就是之前得過水痘後的復發表現。」黃紹基說。他詳細問了媽媽有關妹妹的過往病史，得知在她8個月大時因媽媽得了帶狀疱疹傳染給她，她長過水痘，因此這次就是得了帶狀疱疹。

黃紹基提醒，不是只有成人才會得皮蛇，小孩也會。而目前成人有帶狀疱疹疫苗可接種，但18歲以下的孩子不能接種。目前在1歲時提供一劑公費水痘疫苗，他也建議4～6歲的孩子可自費接種第二劑，未來即使得了水痘，也能降低其嚴重性。

痛如火燒 帶狀疱疹嚴重恐侵犯眼腦

北市聯醫中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，帶狀疱疹多見於50歲以上族群，年齡越大，病毒再活化的機率越高，帶狀疱疹是神經發炎造成的痛，常在皮疹出現前就開始，患者描述的疼痛包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻，若神經嚴重受損，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀疱疹後神經痛」，痛感可持續數月甚至數年。

徐廷儀提到，大部分帶狀疱疹患者，只要盡早使用口服抗病毒藥物，效果通常都很理想，不需要打針。但若有出現「併發疱疹性腦炎、侵犯眼角膜、視網膜或外陰部、免疫功能低下、新生兒水痘」等，病毒可能擴散或造成嚴重併發症，就可能需要靜脈注射治療。