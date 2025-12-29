一天好幾個OHCA！他「早上吃不下」竟驟逝　急診醫嘆：老天爺收人

▲低溫猝死消息頻傳，一定要做好保暖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

冷氣團一波波接力，中央氣象署表示，元旦夜後「又會有冬天的感覺了！」各地氣溫將明顯下降。急診科醫師透露，天氣變冷，急救室一天就有好幾個OHCA病例，其中一名男子稱吃不下，怎料後來突然倒地、叫都叫不醒。低溫強襲有哪些預防與應急要點、民眾如何自保一次看。

一名急診科醫師27日在粉專《急診醫師碎碎唸》發文寫下，「在急重症待久了，就會知道，第一波寒流或是氣溫陡降，就是老天爺在收人的日子…。」其中一名到院前死亡的個案，早上才跟妻子表示有點吃不下，過沒多久就被發現倒在地上叫都叫不醒，經過搶救仍回天乏術。

另一名則是罹癌的患者向妻子透露自己全身無力，被送到急診時就已失去意識，急救不到10分鐘，家屬決定放手了。面臨丈夫驟然離世，家屬悲痛萬分、無法接受；而面對無聲無息的死亡，急診科醫師也感嘆，「它從來不會等你準備好才降臨。」

▲冷空氣一波接著一波，出門在外頭頸部與四肢末端一定要做好保暖。（示意圖／記者李毓康攝）

天氣將轉冷，北市衛生局提醒注意低溫保健6要點，做好預防與應急：

1. 保暖：低溫或外出時，一定要做保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端。

2. 避免大吃大喝、情緒起伏太大及飯後或喝酒後立即泡澡。

3. 規律運動以溫和漸進方式慢慢暖身，但最好避開酷寒與早晚的高風險時段。

4. 妥善控制病情，規律服藥。

5. 外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥。

6. 一旦發生疑似中風或心肌梗塞的急性發作時，須牢記保命兩要訣「搶時間」、「打119正確就醫」。

胸悶、臉歪手垂是警訊 牢記「FAST口訣」爭取黃金搶救期

北市衛生局也提醒，冬季氣溫驟降，長輩及高風險民眾應特別注意三高控制、健康飲食、規律用藥、保暖措施及避免菸害，如果出現心臟病及中風徵兆，請立即就醫，爭取黃金搶救期：

1. 心臟病徵兆：

突然發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應該要立即就醫接受治療；有冠狀動脈疾病病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片，做緊急救護。

2. 中風徵兆：

牢記FAST（快、快、快）中風口訣來辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間搶救急性中風：

(1)「F」就是FACE－臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

(2)「A」就是ARM－手垂：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂。

(3)「S」就是SPEECH－大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。

(4)「T」就是TIME－記下時間、快打電話送醫：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，通知119緊急送醫，爭取治療的時間。

國健署也提醒，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及急性中風發作的機會，若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，或是發生臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，應該盡速就醫。