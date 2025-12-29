20歲女如廁滑手機「肛門出血」！醫一查驚：骨盆底肌退化像60歲

▲女大生每次在馬桶上一坐就是20、30分鐘（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

上廁所愛滑手機要小心！大陸浙江寧波最近傳出一起健康案例引發關注，有一名年僅20歲的女大學生，長期上廁所喜歡邊滑手機，竟出現肛門疼痛及鮮紅色血便情況，女大生就醫檢查結果更讓醫師大感意外，她的骨盆底肌功能評分竟低於多數高齡長者，狀況老化像60歲，呼籲大眾別養成這種習慣。

綜合陸媒報導，浙江寧波海曙區中醫醫院肛腸科收治一名女病患，年僅20歲、是個正值花樣年華的大學生，女病患說近期上廁所肛門疼痛，更有鮮紅血便的情形，與家人討論認為是普通痔瘡。女病患接受檢查，發現她的骨盆底肌功能僅為45.9分，滿分為100分，80分以上才是正常水平。

醫師說明，該名女子的骨盆底肌功能明顯退化，導致肛門括約肌鬆弛及肛門無法完全閉合，腸液外滲刺激皮膚，使肛管在排便時更容易破裂出血。經醫師進一步問診後才知道，這個問題的根源竟來自許多人習以為常的行為，上廁所時長時間滑手機。

女病患坦言，自己多年來都有邊如廁邊滑手機的習慣，每次一坐上馬桶就是20至30分鐘。對此，醫師指出，長時間蹲坐或久坐馬桶，會使腹壓增加、盆底肌長期處於受力狀態，是造成盆底肌嚴重受損的重要原因。近年來，類似因久坐馬桶而出現盆底問題的年輕患者已有明顯增加趨勢，若未及時改善，未來恐出現肛門潮濕、控便能力下降，甚至影響生活品質。

因此醫師提醒，如廁時應避免攜帶手機，專心排便，時間最好控制在3至5分鐘內，以降低對骨盆底肌的傷害。另外，民眾可透過日常的「提肛運動」來強化骨盆底肌群，建議早、中、晚各進行一次，每次收縮肛門約100下，有助於提升肌力並延緩功能退化。

目前該名女病患已接受中藥坐浴、外用藥膏和骨盆底肌康復訓練的系統治療，但醫師強調，若不改變如廁長時間滑手機的習慣，治療效果仍會大打折扣。

