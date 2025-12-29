ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

20歲女如廁滑手機「肛門出血」！醫一查驚：骨盆底肌退化像60歲

（示意圖／photoAC）

▲女大生每次在馬桶上一坐就是20、30分鐘（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

上廁所愛滑手機要小心！大陸浙江寧波最近傳出一起健康案例引發關注，有一名年僅20歲的女大學生，長期上廁所喜歡邊滑手機，竟出現肛門疼痛及鮮紅色血便情況，女大生就醫檢查結果更讓醫師大感意外，她的骨盆底肌功能評分竟低於多數高齡長者，狀況老化像60歲，呼籲大眾別養成這種習慣。

綜合陸媒報導，浙江寧波海曙區中醫醫院肛腸科收治一名女病患，年僅20歲、是個正值花樣年華的大學生，女病患說近期上廁所肛門疼痛，更有鮮紅血便的情形，與家人討論認為是普通痔瘡。女病患接受檢查，發現她的骨盆底肌功能僅為45.9分，滿分為100分，80分以上才是正常水平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師說明，該名女子的骨盆底肌功能明顯退化，導致肛門括約肌鬆弛及肛門無法完全閉合，腸液外滲刺激皮膚，使肛管在排便時更容易破裂出血。經醫師進一步問診後才知道，這個問題的根源竟來自許多人習以為常的行為，上廁所時長時間滑手機。

女病患坦言，自己多年來都有邊如廁邊滑手機的習慣，每次一坐上馬桶就是20至30分鐘。對此，醫師指出，長時間蹲坐或久坐馬桶，會使腹壓增加、盆底肌長期處於受力狀態，是造成盆底肌嚴重受損的重要原因。近年來，類似因久坐馬桶而出現盆底問題的年輕患者已有明顯增加趨勢，若未及時改善，未來恐出現肛門潮濕、控便能力下降，甚至影響生活品質。

因此醫師提醒，如廁時應避免攜帶手機，專心排便，時間最好控制在3至5分鐘內，以降低對骨盆底肌的傷害。另外，民眾可透過日常的「提肛運動」來強化骨盆底肌群，建議早、中、晚各進行一次，每次收縮肛門約100下，有助於提升肌力並延緩功能退化。

目前該名女病患已接受中藥坐浴、外用藥膏和骨盆底肌康復訓練的系統治療，但醫師強調，若不改變如廁長時間滑手機的習慣，治療效果仍會大打折扣。

延伸閱讀
日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別　掀日本捐款潮
醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材　保險業「已非」照單全收全額給付
原始連結

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

關鍵字： 滑手機 骨盆底肌 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

防「AI假醫師」衛福部要罰帳號申請者　藥界喊推醫療數位身分查驗

褲子還沒脫…驚覺「內褲濕濕的」？　醫：那不是精液

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

快訊／急診、家醫確定排除醫美執刀　新制明公告「元旦上路」

上班途中車禍「鼻骨斷裂」　23歲甜美幼教師手術後重返講台

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

洗完澡別亂喝！專家提醒「5種飲品」恐拖慢代謝　牛奶中了

曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」：胸悶、頭痛千萬別忍

吃完飯就覺得卡卡？營養師：小心踩到「脹氣地雷組合」

讀者迴響

回到最上面