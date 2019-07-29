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商人牟利！專家揭「海鮮詐欺」真相　2種魚類錯誤標示最多

食力食事求實 食力food NEXT

食品安全事件頻仍，希望透過網路媒介的散播力量，重..

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海鮮詐欺。（圖／食力提供）

▲調查發現，美國有20%的海鮮標示錯誤，其中以鱸魚與鯛魚情況最嚴重。（圖／食力提供）

文／編輯部

當你到餐廳點了一道鯛魚片，當然是因為你想吃鯛魚，但其實你可能會獲得其他的東西。根據「海洋環境保護組織（Oceana）」2019年最新的調查報告指出，美國有20%的海鮮標示錯誤，其中以鱸魚（Sea Bass）與鯛魚（Snapper）情況最嚴重，錯標率分別有42%與55%。但其實，早在2016年，該組織就發現全球都有大量「海鮮詐欺（Seafood Fraud）」行為。

什麼是海鮮詐欺？簡單來說就是商人為獲取更多的利益，以攙偽、假冒、標示等方式牟利。在海產品市場中，最常見的就是以包冰增加重量，另外還有產地不實、品名亂套、加工方式混淆等等都是屢見不鮮的詐欺方式。

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從海洋環境保護組織在美國當地的檢測就發現，449條魚中有20％標示不正確，好比說，用巨型鱸魚（Giant Perch）取代鱸魚、阿拉斯加大比目魚（Alaskan halibut）被當做馬舌鰈（Greenland turbot）等等。

千萬不可以小看！錯誤標示帶來的後果不堪設想！
英國倫敦的非營利組織「海洋管理委員會（Marine Stewardship Council，簡稱MSC）」大洋洲區企劃主管Anne Gabriel認為，海產品市場存在標示錯誤和詐欺行為，凸顯了全球食品供應鏈的複雜性。由於供應鏈管理不當，讓監測充滿挑戰。

Anne Gabriel指出，標示錯誤除了詐欺行為以外，其實也有一部分是意外，「海洋水產品在供應鏈中，不小心與不同的物種混合在一起。這其實也代表系統存在不良，或是缺乏可追溯性。」

此外，標示錯誤帶來的影響可是比想像中來的驚人！首先，這會激勵非法、無管制的捕撈活動，估計全球漁業每年會因此損失高達338億美元！Anne Gabriel表示：「這對海洋生態系統構成了巨大的威脅，因為缺乏管理，可能導致更高水平的兼捕情形以及「幽靈漁具」（Ghost net）的使用，因而破壞海洋環境。

無論在哪裡捕魚，都可能會有兼捕的情況發生，也就是偶然捕獲非目標物種，例如海龜、海豚等，每年至少會有破百萬隻海洋生物、海鳥被漁具捕獲而一股腦打撈上來。

幽靈漁具則是被丟棄或遺失的漁具，對海洋環境會造成嚴重威脅，甚至連海邊遊玩的人類都有被捲入的危險！它對於海洋生物的威脅程度是其他海洋垃圾的3倍。

其次，標示錯誤讓脆弱或瀕危的物種貿易無法被發現，好比說明明是瀕危的魚類卻可能被當做一般魚類販售。第三，錯誤標示不僅欺騙消費者，也可能讓人們食用會影響健康的魚類。第四，消費者也可能會在不知不覺中購買瀕臨絕種或物種稀少的海鮮！

設立監測系統　透過DNA追蹤可降低錯標率
2016年時，海洋環境保護組織就已經發現全球都有詐欺情況出現。在那之後，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）設計了一套海鮮進口監測系統（SIMP），來追蹤13種（如鮑魚、石斑魚、鯊魚等）被認定為非法欺詐性銷售或採購的海洋物種，以應對這樣全球性的詐欺情況。這套系統可以從邊境就開始進行控管，針對DNA來進行追蹤。這樣的措施讓標錯率從2013年的33%降低到如今的20%，但是海洋環境保護組織認為問題還是存在，猖獗的詐欺行為持續對每個人造成威脅。

Anne Gabriel則指出，為了確保標示正確，需要提高食品生產、加工與分銷各個階段的可溯源性。因此海洋管理委員會的做法是「第三方監管鏈計劃」，透過與經過驗證的漁民組織合作，授權他們使用MSC的藍魚標籤，在這個標籤系統中記錄超過1400個有MSC標記的產品DNA，可以明顯降低錯標率，對詐欺者具有有效的威懾效果。

只有更嚴格的標示方法不夠！消費者意識也要跟上！
國家地理頻道指出，在歐洲，曾經有近3分之1的海洋水產品標示錯誤，然而更嚴格的標示法和消費者意識的提升，使得這一比率降至僅4％。因此要打擊「海鮮詐欺」的行為，還需要全民共同參與。在美國，NOAA甚至還在官方網站設了海鮮詐騙專區，讓民眾可以在上面搜尋相關資料。

你以為台灣沒有海鮮詐欺的情況嗎？根據2016年海洋環境保護組織調查全球55個國家的結果，台灣也在榜上！這種影響是全球性的，沒有人可以置身事外！美國海洋生態學家Erin Spencer建議你我，花點時間了解魚的來源，更要「花點時間了解自己所在地區的魚類」，才不會輕易受騙。

你應該要知道的食事
什麼是海鮮詐欺？簡單來說就是商人為獲取更多的利益，以攙偽、假冒、標示等方式牟利。在海鮮市場中，最常見的就是以包冰增加重量，另外還有產地不實、品名亂套、加工方式混淆等等都是屢見不鮮的詐欺方式。

本文由食力food NEXT【有20%的海鮮標識錯誤！？你一定要注意的「海鮮詐欺」】授權提供

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關鍵字： 食力 海鮮詐欺 海鮮標示 魚類標示
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