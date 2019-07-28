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這時候最準！專家曝量體重「黃金時段」：可減少1公斤

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量體重也有黃金時段　這個時候量最準

文／楊心怡　圖／pixabay

Q：上完廁所體重好像會減輕一些，所以每天早上上完廁所再量體重是最準的？

A：這是真的！你的糞便會影響你的體重，但幅度並不大。視糞便量多寡，以及你上廁所的頻率，可能會減輕0.3～1公斤左右，美國《The Pinterest Diet》作者、營養師杜蘭（Mitzi Dulan）說。

那便秘的人是否上完廁所後體重就會減輕更多？杜蘭解釋，如果你好幾天都沒上廁所，從廁所走出來的那一剎那會覺得身心舒暢，是因為糞便排出的同時也減少腸內的脹氣，人就會感覺輕盈；但事實上，那只是排氣後腸子壓力減輕，身體質量並沒有真正減少太多。

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營養師齊特琳（Brigitte Zeitlin）提到，與其每次要量體重前就先上廁所，倒不如把焦點放在「攝取高纖食材」，它可幫助你排便順暢，養成規律排便的的習慣，也有助於減重。

其實，我們的體重是浮動的，一整天下來可能會相差0.8～1.8公斤左右。當你吃進食物之後，體重就會上升；放屁、上廁所之後，體重就會稍稍減輕。體內的水分含量，甚至呼吸都會影響體重的升降。

有在固定量體重的人都會發現，早上起床後、上完廁所量體重通常是最輕的。這是因為，前一天攝取的食物會趁著快速動眼期消化，我們身體各器官也已休息了一整晚，沒有進食、喝水，消化後產出的糞便、尿液也排空了，因此這時的體重會是我們最真實的體重。

而且晚上呼吸比較深沉，身體會排出較多碳原子（carbon atoms），可減輕約0.4公斤左右的重量。水份也會隨著呼吸時溢散，或是隨汗液排出，又會稍稍減輕些重量。

此外，如果你有運動習慣的話，不只降低你的身體質量指數（BMI），也會增加睡眠時的「短波睡眠」，幫助你在睡覺時也能消耗熱量。

不過「Weight Loss for All」網站建議，在減重過程中，不需要每天不斷量體重，只需每周固定一天，在早上起床後、吃早餐前量即可。當然，最好能在上完大小便之後再量。不過如果你是習慣吃完早餐才上廁所的人，那還是建議起床後、進食前量會比較準。

資料來源：Women's Health、Self、Weight Loss for All

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

關鍵字： 康健雜誌 體重 廁所 排便 健康百科
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